Россия подготовила ответ для США на 10 страницах

Сергей Лавров сообщил, что Россия подготовила ответ для США и НАТО на 10 страницах.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что Москва подготовила ответ для США и НАТО на 10 страницах. Отвечаем мы на документ, предоставленный нашими оппонентами, по вопросам гарантий безопасности.

Сергей Лавров считает, что возможности России на ниве переговоров не исчерпаны. И эту работу следует продолжать дальше. В то же время следует понимать, что Россия не будет вести беседы бесконечно:

Мы уже не раз сказали - и вы говорили, и другие представители России, - что мы предупреждаем о недопустимости бесконечного ведения разговоров по вопросам, которые требуют решения сегодня, - сказал Сергей Лавров.

Владимир Путин спросил, есть ли шанс договориться по основным направлениям. На что Сергей Лавров ответил, что такой шанс есть всегда. Более подробно об этой встрече Царьград рассказывает в расширенном материале.