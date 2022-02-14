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Россия подготовила ответ для США на 10 страницах
14 февраля 2022, 17:35 • 104 • Политика
Сергей Лавров сообщил, что Россия подготовила ответ для США и НАТО на 10 страницах.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что Москва подготовила ответ для США и НАТО на 10 страницах. Отвечаем мы на документ, предоставленный нашими оппонентами, по вопросам гарантий безопасности.
Сергей Лавров считает, что возможности России на ниве переговоров не исчерпаны. И эту работу следует продолжать дальше. В то же время следует понимать, что Россия не будет вести беседы бесконечно:
Владимир Путин спросил, есть ли шанс договориться по основным направлениям. На что Сергей Лавров ответил, что такой шанс есть всегда. Более подробно об этой встрече Царьград рассказывает в расширенном материале.
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