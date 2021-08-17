«Россия поддерживает контакты со всеми сторонами»: в МИД рассказали о взаимодействии с политическими силами Афганистана

МИД РФ выступил за урегулирование ситуации в Афганистане мирным путём. В ведомстве рассказали, что российская дипмиссия на афганской территории продолжает работу в штатном режиме. Дипломаты установили рабочие контакты с представителями новых властей, чтобы обеспечить безопасность российского посольства. Постпред России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, призвал участников событий в Афганистане воздержаться от насилия. По его словам, в стране сохраняется террористическая угроза, а потоки беженцев создают дополнительную нагрузку на соседние государства. О ситуации также высказался американский президент Джо Байден. Он сказал, что не жалеет о решении США уйти из Афганистана, отметив, что местные власти потеряли контроль над страной «быстрее, чем ожидалось».

В МИД РФ рассказали об установлении рабочих контактов с представителями новых властей в Афганистане с целью обеспечения безопасности российского посольства. Дипмиссия России в Афганистане функционирует в штатном режиме.

«Установлены рабочие контакты с представителями новых властей в целях обеспечения безопасности российского загранучреждения», — заявили в министерстве.

По данным министерства, Россия внимательно следит за развитием ситуации в Афганистане после перехода власти в этой стране к движению «Талибан»* в результате «практически полного отсутствия сопротивления со стороны подготовленных США и их союзниками национальных вооружённых сил».

По имеющимся у российской стороны данным, «обстановка в Кабуле и в Афганистане в целом стабилизируется».

«Талибы приступили к наведению общественного порядка, подтвердили гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипмиссий», — заявили в министерстве.

В МИД призвали все стороны в Афганистане «воздерживаться от насилия и содействовать урегулированию ситуации мирным путём».

Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Россия 24» рассказала, что Россия «поддерживает контакты со всеми сторонами в Афганистане».

Наряду с этим глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с госсекретарём США Энтони Блинкеном ситуацию в Афганистане. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

«Стороны обсудили ситуацию в Афганистане после бегства из страны главы государства, распада действующих органов власти и де-факто происходящей смены режима», — говорится в сообщении МИД России.

Президент США Джозеф Байден выступил с обращением, в котором заявил, что не жалеет о выводе войск США из Афганистана, несмотря на захват республики «Талибаном».

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«Я твёрдо стою на своём решении», — отметил глава государства, отметив, что он «глубоко опечален» ситуацией в Афганистане. Глава Белого дома добавил, что действующая власть потеряла контроль над страной быстрее, чем ожидалось.

«Политическое руководство Афганистана сдалось и бежало, а армия провалилась. Мы дали им все возможности, чтобы определить своё собственное будущее, но не смогли дать им волю к борьбе за него», — сказал президент США.

По его словам, США выполнили свои цели в Афганистане по борьбе с террористической сетью «Аль-Каида»** и должны бороться с террористами в других странах. Байден сказал, что участие американских войск в гражданской войне в другой стране не отвечает национальным интересам США.

Напомним, что 16 августа представители движения «Талибан» объявили об окончании войны в Афганистане. Ранее они заняли столицу государства и заявили, что республика целиком находится под их контролем. Вскоре после этого президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.

Очевидцы и СМИ обширно освещали ситуацию в Кабуле, сложившуюся на фоне прихода в столицу талибов. На опубликованных записях видно, что люди, желающие покинуть страну из-за смены власти, пытались прорваться на лётное поле аэропорта в Кабуле и улететь на внешних элементах конструкции американских военных самолётов.

На фоне прихода к власти талибов ряд международных авиакомпаний объявили об отказе использования воздушного пространства Афганистана. В частности, российский «Аэрофлот» будет временно облетать республику во время выполнения рейсов в Таиланд и Индию из России.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва призывает все стороны, вовлечённые в афганское урегулирование, воздерживаться от применения насилия.

«Призываем все вовлечённые афганские стороны воздерживаться от вооружённых действий и содействовать урегулированию мирным путём», — заявил он в ходе заседания Совета Безопасности ООН, отметив, что крупные афганские города были взяты без сопротивления.

Небензя отметил, что поддаваться паническим настроениям на фоне сложившейся ситуации не следует.

«На данном этапе полагаем, что поддаваться паническим настроениям не стоит. Важно, что удалось избежать массового кровопролития среди гражданского населения», — сказал он.

Говоря о позиции РФ по выстраиванию политики в отношении Афганистана, он сказал, что Москва будет действовать по ситуации.

«Что касается дальнейших официальных шагов в отношении талибов, то мы будем определяться с этими шагами в зависимости от развития ситуации и их конкретных действий», — сказал он.

Вместе с тем Небензя предупредил о сохраняющейся в стране террористической угрозе, а также о потоках беженцев за пределы Афганистана.

«Это создаёт дополнительную нагрузку на сопредельные республики, включая Таджикистан, Узбекистан, Иран и Пакистан, не говоря уже о риске инфильтрации боевиков, в том числе под видом беженцев», — отметил он.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.