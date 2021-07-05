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Россия поддержит: Путин дал надежду Таджикистану

05 июля 2021, 20:40  •  37 • Политика
Во время разговора с таджикским лидером Эмомали Рахмоном президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова оказать поддержку в связи с ситуацией в Афганистане.
Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсудили ситуацию на таджикско-афганской границе, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин подтвердил готовность Москвы оказать поддержку Душанбе как в двустороннем плане, так и в рамках Организации договора о коллективной безопасности. Президенты также подтвердили намерение укреплять в дальнейшем отношения двух стран, развивать стратегическое партнёрство.
Ухудшение военно-политической обстановки в Афганистане произошло после решения американцев вывести свои войска.

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