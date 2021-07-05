Россия поддержит: Путин дал надежду Таджикистану

Во время разговора с таджикским лидером Эмомали Рахмоном президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова оказать поддержку в связи с ситуацией в Афганистане.

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсудили ситуацию на таджикско-афганской границе, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин подтвердил готовность Москвы оказать поддержку Душанбе как в двустороннем плане, так и в рамках Организации договора о коллективной безопасности. Президенты также подтвердили намерение укреплять в дальнейшем отношения двух стран, развивать стратегическое партнёрство.

Ухудшение военно-политической обстановки в Афганистане произошло после решения американцев вывести свои войска.