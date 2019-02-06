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Россия поддержит любую договоренность Сербии и Косово о разделе территорий — эксперт

06 февраля 2019, 21:39  •  57 • Политика
Политолог Полина Соколова отметила, что Россия, в отличие от Евросоюза, будет готова поддержать любую договоренность между Белградом и Приштиной о разделе территорий для установления мира в этом регионе.
Научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова прокомментировала согласие главы Косово Хашима Тачи отдать Сербии часть территории взамен на установление мира в этом регионе.
Она отметила, что вопрос обмена территориями начал обсуждаться Белградом и Приштиной уже давно, однако в последнее время эта тема была фактически заморожена из-за недружественных акций Косово по отношению к Сербии, включая создание так называемой косовской армии и введение 100%-ых тарифов на ввоз сербских товаров.
"Эти шаги Сербия считает угрозой своей национальной безопасности и поэтому до того, как Приштина как-то отреагирует на озабоченность Сербии, Белград заморозил диалог", - пояснила политолог в беседе с корреспондентом информагентства Nation News, напомнив, что Россия в этом диалоге готова будет поддержать любую принятую Белградом и Приштиной договоренность.
Эксперт напомнила, что далеко не все страны хотят мира в этом регионе. Так, например, Евросоюз заявлял, что не приемлет раздел территорий между Сербией и Косово. "Но российская позиция отличается тем, что если Белград пойдет на это соглашение, то они его поддержат", — резюмировала собеседница издания.

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