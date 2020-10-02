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Россия поддержала контрсанкционный удар Белоруссии по ЕС
02 октября 2020, 23:15 • 50 • Политика
Санкционный список Белоруссии начинает автоматически применяться в России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Белорусские контрсанкции против ЕС, которые вступают в силу в пятницу, 2 октября, будут автоматически применяться и в России. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она осудила ЕС за санкции против Белоруссии и назвала это давлением на власть, которая пытается решить кризис в стране в рамках правового поля. Речь идёт о конституционной реформе, которую Европа упорно отказывается замечать.
Она добавила, что контрсанкции, которые Белоруссия вводит против ЕС с пятницы, 2 октября, будут также исполняться и на территории России. Имеется в виду чёрный список должностных лиц Европы. Минск не стал раскрывать, кто в него вошёл, ради "сюрприза" на границе.
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