Россия поддержала контрсанкционный удар Белоруссии по ЕС

Белорусские контрсанкции против ЕС, которые вступают в силу в пятницу, 2 октября, будут автоматически применяться и в России. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она осудила ЕС за санкции против Белоруссии и назвала это давлением на власть, которая пытается решить кризис в стране в рамках правового поля. Речь идёт о конституционной реформе, которую Европа упорно отказывается замечать.

"Расцениваем такой шаг как открытое и неприемлемое давление на белорусские власти, которые предпринимают усилия по нормализации обстановки внутри страны", - сказал Мария Захарова.

Она добавила, что контрсанкции, которые Белоруссия вводит против ЕС с пятницы, 2 октября, будут также исполняться и на территории России. Имеется в виду чёрный список должностных лиц Европы. Минск не стал раскрывать, кто в него вошёл, ради "сюрприза" на границе.