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Россия подчеркнула свой интерес в укреплении отношений между Индией и ОДКБ
31 января 2022, 05:55 • 113 • Политика
Русские дипломаты сообщили, что Россия проявляет интерес к углублению связей между Индией и Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Об этом рассказал в своем интервью новый посол Российской Федерации в Нью-Дели Денис Алипов. По его словам, регион входит в зону ответственности ОДКБ.
По его словам, связь Нью-Дели и организацией уже имеются. При этом в России надеются, что эти контакты будут только крепнуть и взаимодействовать еще лучше.
Также он сообщил, что в Индии имеют большой интерес к сотрудничеству со странами Центральной Азии. Как и в России, на этот регион возлагают большие надежды – они связаны, также, с тем, чтобы решить вопросы безопасности и угроз из Афганистана.
Денис Алипов также напомнил, что и Индия, и Россия являются членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которую назвал наиболее удачной площадкой для сотрудничества двух стран.
Отметим, что Владимир Путин назначил Дениса Алипова послом в Индии после того, как он зарекомендовал себя на работе в МИД РФ. Он занимал пост замдиректора Второго департамента Азии.
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