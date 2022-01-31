Россия подчеркнула свой интерес в укреплении отношений между Индией и ОДКБ

Русские дипломаты сообщили, что Россия проявляет интерес к углублению связей между Индией и Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом рассказал в своем интервью новый посол Российской Федерации в Нью-Дели Денис Алипов. По его словам, регион входит в зону ответственности ОДКБ.

И мы были бы заинтересованы, если бы Индия углубляла свои связи с ОДКБ, - говорит дипломат.

По его словам, связь Нью-Дели и организацией уже имеются. При этом в России надеются, что эти контакты будут только крепнуть и взаимодействовать еще лучше.

Также он сообщил, что в Индии имеют большой интерес к сотрудничеству со странами Центральной Азии. Как и в России, на этот регион возлагают большие надежды – они связаны, также, с тем, чтобы решить вопросы безопасности и угроз из Афганистана.

При этом мы никогда не указываем Индии, с кем ей следует дружить и в какие группы вступать в отличие от тех же самых американцев, которые постоянно нашептывают про нас гадости, — цитируют "Известия" Алипова.

Денис Алипов также напомнил, что и Индия, и Россия являются членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которую назвал наиболее удачной площадкой для сотрудничества двух стран.

Отметим, что Владимир Путин назначил Дениса Алипова послом в Индии после того, как он зарекомендовал себя на работе в МИД РФ. Он занимал пост замдиректора Второго департамента Азии.