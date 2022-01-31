Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США пригрозили России после переговоров Путина с главой Кубы. Русские хохочут: В...
Как готовили покушение на Владимира Путина
Европа подыскала запасного поставщика газа: СМИ раскрыли, кто заменит Россию
Заговор против Путина стал главной сенсацией недели
Главная / Политика

Россия подчеркнула свой интерес в укреплении отношений между Индией и ОДКБ

31 января 2022, 05:55  •  113 • Политика
Русские дипломаты сообщили, что Россия проявляет интерес к углублению связей между Индией и Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Об этом рассказал в своем интервью новый посол Российской Федерации в Нью-Дели Денис Алипов. По его словам, регион входит в зону ответственности ОДКБ.
И мы были бы заинтересованы, если бы Индия углубляла свои связи с ОДКБ, - говорит дипломат.
По его словам, связь Нью-Дели и организацией уже имеются. При этом в России надеются, что эти контакты будут только крепнуть и взаимодействовать еще лучше.
Также он сообщил, что в Индии имеют большой интерес к сотрудничеству со странами Центральной Азии. Как и в России, на этот регион возлагают большие надежды – они связаны, также, с тем, чтобы решить вопросы безопасности и угроз из Афганистана.
При этом мы никогда не указываем Индии, с кем ей следует дружить и в какие группы вступать в отличие от тех же самых американцев, которые постоянно нашептывают про нас гадости, — цитируют "Известия" Алипова.
Денис Алипов также напомнил, что и Индия, и Россия являются членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которую назвал наиболее удачной площадкой для сотрудничества двух стран.
Отметим, что Владимир Путин назначил Дениса Алипова послом в Индии после того, как он зарекомендовал себя на работе в МИД РФ. Он занимал пост замдиректора Второго департамента Азии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


113
Источник
Похожие новости
31 января 2022, 00:05
Русские довели Канаду до протестов? Ведущая не выдержала в прямом эфире
30 января 2022, 22:20
Сенатор назвал три "мишени" России для санкций США
31 января 2022, 00:05
"Это единственный подход": Глава МИД Украины захотел "взаимодействия" с Россией
30 января 2022, 22:20
Трудности перевода: В Китае не осилили имена русских лыжников. Ступак показала на фото
31 января 2022, 01:50
Новейшие F-35C покрылись пятнами. Причина известна, но в Пентагоне молчат
31 января 2022, 01:50
Агрессия Британии против России поставила Европу на грань раскола - FT
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 января 2022, 13:55
Разведка донесла: Киев переходит в наступление в Донбассе
24 января 2022, 15:50
Россия не потерпит: Глава делегации дал ответ провокаторам в ПАСЕ
25 января 2022, 12:50
Худший сценарий для Донбасса: Одна ошибка может обернуться крупнейшим поражением России
24 января 2022, 10:35
Все города построили русские: Казахам бросили вызов
24 января 2022, 08:15
Три факта о России, которые вас удивят: Главное за ночь 24 января
26 января 2022, 06:20
Расследование о биологических экспериментах США в Украине
25 января 2022, 11:05
Украине оставят две области. Всё остальное – русское
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.