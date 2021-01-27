Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия, помоги! Скандал в Евросоюзе обернулся хаосом
"Я ужасаюсь от мысли, что он дотянется до власти": Байден показал, что...
"Он открыл глаза всем": На "прогулке Навального" москвичка с...
После предательской атаки погиб герой Донбасса: "ВСУ используют приёмы терр...
Главная / В мире

Россия подаёт сигнал Байдену: "Как ты ни брыкайся, из Сирии мы вас выдавим"

27 января 2021, 00:20  •  116 • В мире
Россия усиливает своё присутствие в тех районах Сирии, где ранее властвовали США. При этом всё похоже на тщательно разыгрываемую шахматную партию, где Вашингтону готовится цугцванг…
Автор:
Александр Цыганов
Президента США Джозефа Байдена сложно представить себе в синеньких колготках на стройных ножках, фигурно обточенных акробатической карьерой в цирке. Да и на лицо он, прямо скажем, не Наталья Варлей. Но положение у него то же, что у Нины из "Кавказской пленницы", – безвыходное. И главное, нет доброго романтика Шурика, который его спас бы. Даже Израиль этого делать не станет.

Сирия: надо выгнать США, и Турция нам поможет

Да, речь опять идёт о Сирии. Известно, что по-настоящему окончательному замирению этой страны под благотворящей дланью действующего руководства в Дамаске мешают два обстоятельства: США и Турция. Именно так – это именно обстоятельства в сложившейся ситуации. Которые влияют на неё даже не в силу желаний руководства этих стран, а по ультимативности положения вещей. И надень на Байдена хоть трое синих колготок, изменить это положение вещей может лишь удаление, изгнание США из Сирии.
Вот нечего им там делать!
Конечно, в самом Вашингтоне с этим вряд ли согласятся. При всех закидонах с гомосексуализмом, оголтелым феминизмом и чёрным расизмом, когда переодевание старенького президента США в колготки уже давно и далеко не кажется фантастическим допуском, основой всего там остаётся делание денег любой ценою. А следовательно, прагматизм рулит. И отдавать ненавистному режиму в Дамаске контроль над нефтью, которая сегодня кормит и вооружает врагов ненавистного режима в Дамаске, любое внятное руководство Соединённых Штатов не станет никогда. Это было бы для него примерно так же глупо, как перестать гнобить "Северный поток – 2", чтобы русские побыстрее смогли избавить от необходимости кормить враждебный им режим в Киеве и переложить содержание оного на плечи США и Европы.
Вот это обстоятельство, определяющее политику США: сирийская нефть, которая нужна Штатам для борьбы с сирийским правительством.
Но обстоятельства есть и с другой стороны. И не менее ультимативные. И требуют они, что ожидаемо, изгнания США из Сирии, с контролируемых и разграбляемых Вашингтоном нефтяных полей. А для этого нужно дезактивировать – желательно нежно и с маленькой кровью – проамериканские курдские формирования, контролирующие территории за восточным берегом Евфрата. Ибо прежний крючок, которым американцы цеплялись за Сирию – запрещённую в России террористическую группировку "Исламское государство", – у них выбили, причём грубой физической силою, и теперь речь идёт о лишении их другого подобного инструмента.
И вот этим добровольно и с усердием занимаются турки. Расчищая тем самым дорогу для концентрации на северо-востоке Сирии сил и средств уже русской армии. И тихо, но упорно выдавливая отсюда американцев.

Армия России перебрасывает силы

Вот уже около полутора месяцев приходят сообщения о том, что в провинции Ракка и Хасаке, ставшие в последнее время едва ли не самой горячей точкой Сирии, перебрасываются подразделения русской военной полиции и сирийских правительственных войск.
Цифр никто, конечно, не говорит, но сама густота сообщений довольно прозрачно намекает, что этих сил перебрасывается много.
Что им там делать? Самые благородные цели: стабилизировать ситуацию вокруг города Айн-Исса и пресекать "вооружённые провокации в районе противостояния курдских СДС и протурецких групп".
Курдские СДС – "Сирийские демократические силы" – на самом деле вооружённые формирования антитурецкой Рабочей партии Курдистана и подвязанные к ним американцами отряды арабов, ассирийцев, армян россыпью. Это те, кого в своё время крепко обидели бармалеи из ИГ, но кто решил, что под американским зонтиком им будет уютнее, нежели под властью Дамаска. Которая и в самом деле бывает суровой, но не всегда – справедливой. Во всяком случае, для курдов, которые хотят на части сирийской территории создать своё собственное, по факту независимое (или зависимое только от США) государство.
Но курдская Рабочая партия, она же РПК, – красная тряпка не только для Дамаска, но и для Анкары. Причём для последней – сильно краснее. В густоту тех тонн крови, что забрали курды у турок в ходе своей борьбы за независимость и от Турции тоже. Так что Анкара бескомпромиссно относит РПК к террористическим организациям и преследует её боевиков и на территории Сирии.
Поэтому в районе Айн-Исса регулярно возобновляются тяжёлые бои между турками, протурецкими прокси-воинами и курдами.
Сейчас, судя по всему, в район Айн-Иссы перебрасываются дополнительные силы военно-транспортными самолётами ВКС России. Усиливаются блок-посты на участке Камышлия – Алеппо трассы М4, оборудуются совместные российско-сирийские военные посты, обеспечивается силами и средствами патрулирование транспортных колонн.

Что же получается?

В результате складывается достаточно неоднозначная картина.
Русская армия – её военная полиция – не делает ничего особенно яркого. Очень болезненные для потерпевших удары авиацией наносились по бандитам ИГ южнее, в пустыне Бадия. Да немножко повоспитывали протурецких боевиков из группировки "Джейш ан-Наср" в районе Алеппо – Идлиб.
Здесь же, в районе Ракка-Хасаке, осуществляется практика почти буколического "обеспечения безопасности" и "спокойного перемещения гражданских лиц и грузов" по стратегически важной трассе М-4.
Только в результате этой идиллии получилось так, что турки не получили законного повода ввести в этот район свои оккупационные войска. Территориальная целостность Сирии снова защищена. И одновременно всего около 300 российских военных обеспечили то, что и американские войска сюда войти не могут.
А если войдут, то им тут будут не рады. В города Айн-Исса, Телль-Тамер, Амуда и другие населённые пункты для них дороги больше нет. И хоть как раз на днях американцы вновь вторглись в Сирию с территории Ирака, на деле этот кусок сирийской земли у них отжали легко и непринуждённо. И теперь они, как было сказано в том добром фильме, могут сопротивляться, брыкаться, даже кусаться, звать милицию, кричать: "Я буду жаловаться в обком!", – но на это никто не собирается обращать внимания. Дело сделано, и помогли в этом России и Сирии... турки! Если рассматривать, как раньше говорили, по объективному вменению…
Но в Царьград поступает иной раз и такая информация, которая позволяет думать, что кроме объективного вменения в Сирии действуют ещё и субъективные устремления и соответствующие, хотя и не всегда раскрываемые договорённости. Мы их тоже раскрывать не будем, но просто порассуждаем. О том, например, что из прямых участников сирийской драмы американцы здесь никому не нужны. Ну, только что курдам, но их беда в том, что и они тут никому не нужны. А в статусе американской вооружённой обслуги – тем более.
Государством – союзником России управляет разоблачённый английский шпион
Турции янки тут не нужны, потому что тогда некому станет оказывать поддержку воюющим с турками курдским антитурецким повстанцам. России они не нужны, потому что оккупируют часть Сирии, к тому же богатую так необходимыми для восстановления страны энергоресурсами. Иран спит и видит, как бы наладить янки под зад ногой с Ближнего Востока, а из Сирии – в первую очередь. Про само сирийское правительство и говорить нечего – за очевидностью его побуждений.
Могли бы эти стороны договориться друг с другом о такой тихой, но хорошо распределённой по ролям стратегии, когда и комар носу не подточит, и Вашингтон будет находиться в ситуации перманентного цугцванга?
Конечно, у США есть в регионе надёжный союзник – Израиль. Но некоторое время назад прошёл слух, что и с Тель-Авивом тоже был тихий контакт. Конечно, сам Израиль не скомандует Штатам пойти вон из Сирии (хотя лобби в Штатах у него гигантское, в новой администрации Байдена наблюдатели насчитали аж десять евреев, поддерживающих тесные контакты с еврейским государством на Ближнем Востоке). Но, так или иначе, разумные люди и в Анкаре и в Тегеране, и в Дамаске понимают, что без гарантий безопасности Израилю покоя на Ближнем Востоке не дождаться. И если эти гарантии будут даны в обмен на уход США из региона, – очень вероятно, что состоится важная для всех стран сделка.
Если судить по яростным, но бессодержательным опровержениям упомянутых слухов переговоры… Вполне могут состояться.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



116
Источник
Похожие новости
26 января 2021, 20:40
Никита Михалков о жестоком сценарии для России: "Скот, который идёт туда, куда его ведут"
26 января 2021, 22:30
Два Ту-142 заставили американцев понервничать и вспомнить о войне
26 января 2021, 20:40
В Google заговорили о несправедливости: Сотрудники устроили матрёшку из профсоюзов
26 января 2021, 22:30
"Мир расколется на две части": Генсек ООН увидел выход из самого тяжёлого кризиса за век
26 января 2021, 22:30
"Раз и навсегда": Байдена попросили "федерально" решить вопрос смертной казни
27 января 2021, 00:20
Италия на пороге политического кризиса: Как изменятся отношения с Россией?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 января 2021, 09:15
Яков Кедми раскрыл план уничтожения России: Они должны платить за каждую подлость
20 января 2021, 01:30
"Хотел срубить бабла по-лёгкому, но…": Пригожин рассказал о вербовке Навального
23 января 2021, 00:05
"Пенсия в восемь раз выше": Откровения харьковчанина о Крыме дошли до Франции
22 января 2021, 22:15
В России появился новый "вождь", готовый превратить людей в стадо
20 января 2021, 09:45
Кто пустил этих, кто позволил? — как Киев устроил истерику на минских переговорах
25 января 2021, 01:35
После предательской атаки погиб герой Донбасса: "ВСУ используют приёмы террористов"
23 января 2021, 19:20
Львовский профессор: Нам отомстят на выборах за украинизацию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.