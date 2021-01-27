Россия подаёт сигнал Байдену: "Как ты ни брыкайся, из Сирии мы вас выдавим"

Автор:

Александр Цыганов

Президента США Джозефа Байдена сложно представить себе в синеньких колготках на стройных ножках, фигурно обточенных акробатической карьерой в цирке. Да и на лицо он, прямо скажем, не Наталья Варлей. Но положение у него то же, что у Нины из "Кавказской пленницы", – безвыходное. И главное, нет доброго романтика Шурика, который его спас бы. Даже Израиль этого делать не станет.

Сирия: надо выгнать США, и Турция нам поможет

Да, речь опять идёт о Сирии. Известно, что по-настоящему окончательному замирению этой страны под благотворящей дланью действующего руководства в Дамаске мешают два обстоятельства: США и Турция. Именно так – это именно обстоятельства в сложившейся ситуации. Которые влияют на неё даже не в силу желаний руководства этих стран, а по ультимативности положения вещей. И надень на Байдена хоть трое синих колготок, изменить это положение вещей может лишь удаление, изгнание США из Сирии.

Вот нечего им там делать!

Конечно, в самом Вашингтоне с этим вряд ли согласятся. При всех закидонах с гомосексуализмом, оголтелым феминизмом и чёрным расизмом, когда переодевание старенького президента США в колготки уже давно и далеко не кажется фантастическим допуском, основой всего там остаётся делание денег любой ценою. А следовательно, прагматизм рулит. И отдавать ненавистному режиму в Дамаске контроль над нефтью, которая сегодня кормит и вооружает врагов ненавистного режима в Дамаске, любое внятное руководство Соединённых Штатов не станет никогда. Это было бы для него примерно так же глупо, как перестать гнобить "Северный поток – 2", чтобы русские побыстрее смогли избавить от необходимости кормить враждебный им режим в Киеве и переложить содержание оного на плечи США и Европы.

Вот это обстоятельство, определяющее политику США: сирийская нефть, которая нужна Штатам для борьбы с сирийским правительством.

Но обстоятельства есть и с другой стороны. И не менее ультимативные. И требуют они, что ожидаемо, изгнания США из Сирии, с контролируемых и разграбляемых Вашингтоном нефтяных полей. А для этого нужно дезактивировать – желательно нежно и с маленькой кровью – проамериканские курдские формирования, контролирующие территории за восточным берегом Евфрата. Ибо прежний крючок, которым американцы цеплялись за Сирию – запрещённую в России террористическую группировку "Исламское государство", – у них выбили, причём грубой физической силою, и теперь речь идёт о лишении их другого подобного инструмента.

И вот этим добровольно и с усердием занимаются турки. Расчищая тем самым дорогу для концентрации на северо-востоке Сирии сил и средств уже русской армии. И тихо, но упорно выдавливая отсюда американцев.

Армия России перебрасывает силы

Вот уже около полутора месяцев приходят сообщения о том, что в провинции Ракка и Хасаке, ставшие в последнее время едва ли не самой горячей точкой Сирии, перебрасываются подразделения русской военной полиции и сирийских правительственных войск.

Цифр никто, конечно, не говорит, но сама густота сообщений довольно прозрачно намекает, что этих сил перебрасывается много.

Что им там делать? Самые благородные цели: стабилизировать ситуацию вокруг города Айн-Исса и пресекать "вооружённые провокации в районе противостояния курдских СДС и протурецких групп".

Курдские СДС – "Сирийские демократические силы" – на самом деле вооружённые формирования антитурецкой Рабочей партии Курдистана и подвязанные к ним американцами отряды арабов, ассирийцев, армян россыпью. Это те, кого в своё время крепко обидели бармалеи из ИГ, но кто решил, что под американским зонтиком им будет уютнее, нежели под властью Дамаска. Которая и в самом деле бывает суровой, но не всегда – справедливой. Во всяком случае, для курдов, которые хотят на части сирийской территории создать своё собственное, по факту независимое (или зависимое только от США) государство.

Но курдская Рабочая партия, она же РПК, – красная тряпка не только для Дамаска, но и для Анкары. Причём для последней – сильно краснее. В густоту тех тонн крови, что забрали курды у турок в ходе своей борьбы за независимость и от Турции тоже. Так что Анкара бескомпромиссно относит РПК к террористическим организациям и преследует её боевиков и на территории Сирии.

Поэтому в районе Айн-Исса регулярно возобновляются тяжёлые бои между турками, протурецкими прокси-воинами и курдами.

Сейчас, судя по всему, в район Айн-Иссы перебрасываются дополнительные силы военно-транспортными самолётами ВКС России. Усиливаются блок-посты на участке Камышлия – Алеппо трассы М4, оборудуются совместные российско-сирийские военные посты, обеспечивается силами и средствами патрулирование транспортных колонн.

Что же получается?

В результате складывается достаточно неоднозначная картина.

Русская армия – её военная полиция – не делает ничего особенно яркого. Очень болезненные для потерпевших удары авиацией наносились по бандитам ИГ южнее, в пустыне Бадия. Да немножко повоспитывали протурецких боевиков из группировки "Джейш ан-Наср" в районе Алеппо – Идлиб.

Здесь же, в районе Ракка-Хасаке, осуществляется практика почти буколического "обеспечения безопасности" и "спокойного перемещения гражданских лиц и грузов" по стратегически важной трассе М-4.

Только в результате этой идиллии получилось так, что турки не получили законного повода ввести в этот район свои оккупационные войска. Территориальная целостность Сирии снова защищена. И одновременно всего около 300 российских военных обеспечили то, что и американские войска сюда войти не могут.

А если войдут, то им тут будут не рады. В города Айн-Исса, Телль-Тамер, Амуда и другие населённые пункты для них дороги больше нет. И хоть как раз на днях американцы вновь вторглись в Сирию с территории Ирака, на деле этот кусок сирийской земли у них отжали легко и непринуждённо. И теперь они, как было сказано в том добром фильме, могут сопротивляться, брыкаться, даже кусаться, звать милицию, кричать: "Я буду жаловаться в обком!", – но на это никто не собирается обращать внимания. Дело сделано, и помогли в этом России и Сирии... турки! Если рассматривать, как раньше говорили, по объективному вменению…

Но в Царьград поступает иной раз и такая информация, которая позволяет думать, что кроме объективного вменения в Сирии действуют ещё и субъективные устремления и соответствующие, хотя и не всегда раскрываемые договорённости. Мы их тоже раскрывать не будем, но просто порассуждаем. О том, например, что из прямых участников сирийской драмы американцы здесь никому не нужны. Ну, только что курдам, но их беда в том, что и они тут никому не нужны. А в статусе американской вооружённой обслуги – тем более.

Турции янки тут не нужны, потому что тогда некому станет оказывать поддержку воюющим с турками курдским антитурецким повстанцам. России они не нужны, потому что оккупируют часть Сирии, к тому же богатую так необходимыми для восстановления страны энергоресурсами. Иран спит и видит, как бы наладить янки под зад ногой с Ближнего Востока, а из Сирии – в первую очередь. Про само сирийское правительство и говорить нечего – за очевидностью его побуждений.

Могли бы эти стороны договориться друг с другом о такой тихой, но хорошо распределённой по ролям стратегии, когда и комар носу не подточит, и Вашингтон будет находиться в ситуации перманентного цугцванга?

Конечно, у США есть в регионе надёжный союзник – Израиль. Но некоторое время назад прошёл слух, что и с Тель-Авивом тоже был тихий контакт. Конечно, сам Израиль не скомандует Штатам пойти вон из Сирии (хотя лобби в Штатах у него гигантское, в новой администрации Байдена наблюдатели насчитали аж десять евреев, поддерживающих тесные контакты с еврейским государством на Ближнем Востоке). Но, так или иначе, разумные люди и в Анкаре и в Тегеране, и в Дамаске понимают, что без гарантий безопасности Израилю покоя на Ближнем Востоке не дождаться. И если эти гарантии будут даны в обмен на уход США из региона, – очень вероятно, что состоится важная для всех стран сделка.

Если судить по яростным, но бессодержательным опровержениям упомянутых слухов переговоры… Вполне могут состояться.