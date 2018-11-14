Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вся Европа шла за Гитлером в «крестовый поход» против большевизма: трактовка ист...
Генезис властных элит. Ключевой вопрос русской истории
Климкин будет пребывать с визитом в США 14—16 ноября
Украинский телеканал проверят из-за эфира с картой страны без Крыма
Главная / Украина

Россия подала апелляцию по делу о долге Украины в Верховный суд Англии

14 ноября 2018, 18:09  •  100 • Украина
Россия обжаловала в Верховном суде Великобритании решение организовать всеобъемлющий процесс для изучения довода о давлении на Украину для получения российского кредита на $3 млрд.
 
© Nikolay Gyngazov globallookpress.com
 

Как заявили в пресс-службе Министерства финансов России, российская сторона ожидает начала рассмотрения апелляции не ранее июня 2019 года.

Отмечается, что «четвёртый довод Украины, как и остальные три основания» должны быть отклонены без проведения судебного процесса.

В связи с этим, как подчёркивается, 26 октября компания The Law Debenture Trust Corporation plc, которая представляет интересы России как единственного владельца указанного выпуска еврооблигаций Украины, подала апелляцию на решение Апелляционного суда Англии по четвёртому доводу Киева.

Ранее в правительстве России сообщили, что российская сторона обратится в Верховный суд Англии по спору с Украиной. 

В сентябре суд в Англии удовлетворил жалобу Украины на решение по долгу перед Россией на $3 млрд.

Как отмечалось, суд не поддержал три из четырёх доводов украинской стороны в данном споре.

Суверенные еврооблигации Украины на $3 млрд были размещены в пользу России на нерыночных условиях в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев обслуживал долг, однако затем допустил дефолт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

100
Источник
Похожие новости
14 ноября 2018, 08:24
Киеву посоветовали провести блицкриг и дойти до Красной площади
14 ноября 2018, 14:54
Эксперт прокомментировал ситуацию с теплоснабжением в ряде городов Украины
14 ноября 2018, 18:09
Костенюк стала полуфиналисткой чемпионата мира по шахматам

13 ноября 2018, 19:24
Порошенко не приехал на встречу с епископами канонической УПЦ
14 ноября 2018, 11:39
СК возбудил три дела по факту обстрелов в Донбассе
13 ноября 2018, 22:39
Эксперт прокомментировал заявление МВФ о недовольстве темпами роста украинской экономики
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
14 ноября 2018, 05:24
Иск CNN к Трампу будет полезен для российских журналистов - Захарова
14 ноября 2018, 02:09
Военный эксперт рассказал, как сделать «супероружие» России неуязвимым для ядерного у...
14 ноября 2018, 02:09
Израиль сделал свое дело, Израиль может уйти. Из Газы
14 ноября 2018, 08:24
Киеву посоветовали провести блицкриг и дойти до Красной площади
14 ноября 2018, 11:54
Трамп отреагировал "вспышкой" на звонок Мэй: кричал, требовал сдерживать Ир...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
11 ноября 2018, 18:54
Путин одним словом описал разговор с Трампом
13 ноября 2018, 19:39
«Растерялась и замешкалась»: Казус с президентом Сингапура на встрече с Путиным попал на видео
12 ноября 2018, 20:54
Нетаньяху добился своего на встрече с Путиным
10 ноября 2018, 02:28
В Тернополе ЭТО случилось без Порошенко
12 ноября 2018, 02:54
Запад душит Россию по сценарию Первой мировой войны
11 ноября 2018, 22:09
Киев готов «быстро и решительно» дерусифицировать Крым
08 ноября 2018, 03:09
«Европе придется признать Крым российским» - Шредер
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.