Россия подала апелляцию по делу о долге Украины в Верховный суд Англии

Россия обжаловала в Верховном суде Великобритании решение организовать всеобъемлющий процесс для изучения довода о давлении на Украину для получения российского кредита на $3 млрд.

Как заявили в пресс-службе Министерства финансов России, российская сторона ожидает начала рассмотрения апелляции не ранее июня 2019 года.

Отмечается, что «четвёртый довод Украины, как и остальные три основания» должны быть отклонены без проведения судебного процесса.

В связи с этим, как подчёркивается, 26 октября компания The Law Debenture Trust Corporation plc, которая представляет интересы России как единственного владельца указанного выпуска еврооблигаций Украины, подала апелляцию на решение Апелляционного суда Англии по четвёртому доводу Киева.

Ранее в правительстве России сообщили, что российская сторона обратится в Верховный суд Англии по спору с Украиной.

В сентябре суд в Англии удовлетворил жалобу Украины на решение по долгу перед Россией на $3 млрд.

Как отмечалось, суд не поддержал три из четырёх доводов украинской стороны в данном споре.

Суверенные еврооблигации Украины на $3 млрд были размещены в пользу России на нерыночных условиях в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев обслуживал долг, однако затем допустил дефолт.