Россия побеждает США в Венесуэле

Автор:

Латышев Сергей

Россия рассчитывает на успех переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы в Норвегии. Глава российского МИД Сергей Лавров озвучил эту позицию Москвы по итогам переговоров со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей. Куба, как и Россия, является ближайшим союзником Каракаса, поэтому заявление Лаврова примечательно вдвойне.

«Мы будем ждать итогов этих переговоров. Рассчитываем, что они позволят двигаться к выработке общеприемлемого для всех венесуэльских сторон согласия», – подчеркнул министр иностранных дел России. Лавров напомнил, что Москва всегда призывала участников венесуэльского кризиса к подобным контактам.

Мадуро доволен

В Каракасе тоже довольны, как пошли дела в Осло, где первый раунд переговоров состоялся 16 мая, коль скоро на следующей неделе в Осло пройдёт второй. Его уже анонсировало правительство Норвегии, не признавшей – в отличие от многих западных стран – американскую марионетку Хуана Гуайдо «временным президентом» Венесуэлы.

Мы объявляем, что представители основных политических сил в Венесуэле решили вернуться в Осло на следующей неделе, чтобы продолжить процесс при содействии Норвегии,

– сообщило норвежское внешнеполитическое ведомство.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро уже показал себя гибким политиком. Данное качество может пригодиться его стране. Фото: www.globallookpress.com

Президент-социалист Мадуро назвал уже состоявшиеся в Осло контакты позитивными. Весьма забавно, что одним из участников майских переговоров со стороны оппозиции был депутат парламента по имени Сталин Гонсалес. Законный президент, в окружении которого имеются люди с именами Владимир и Юрий (названными так, несомненно, в честь Ленина и Гагарина), смотрит с оптимизмом и на следующий раунд переговоров, благодарен Норвегии за посредничество, которое является, пожалуй, исторически самым важным вкладом этой страны в мировую политику.

«Наша делегация отправляется в Осло с готовностью работать над согласованной всеобъемлющей повесткой дня и продвигаться вперёд в построении хороших соглашений», – написал законный венесуэльский президент на своей странице в Twitter.

У мира много сторонников

Понятно, что Норвегия ввязалась в это посредничество не сама по себе, а имея за собой поддержку стран Евросоюза, многие из которых признали проамериканскую пустышку Хуана Гуайдо лидером Венесуэлы несколько месяцев назад в надежде, что тому удастся быстро захватить власть, а теперь очень сожалеют об этом, превратив своё признание в формальность и продолжая общаться с официальным Каракасом и его диппредставителями за рубежом. Странам ЕС совершенно не улыбается кровавая гражданская война в Венесуэле, в которой могут столкнуться лицом к лицу Россия и Куба, с одной стороны, и США – с другой, и исход беженцев из этой страны.

В Брюсселе и европейских столицах поэтому заинтересованы в мирном разрешении кризиса на компромиссной основе. Не хотят этого, похоже, только США и их «говорящая голова» в Венесуэле – Гуайдо.

Компромисс, а не капитуляция

В Вашингтоне заявляют, что если участники переговоров в Осло сосредоточатся на теме отставки Мадуро, то «прогресс станет возможным». По словам представителя внешнеполитического ведомства США Морган Ортагус, единственной темой переговоров (а так вообще бывает?) может быть только отставка президента Венесуэлы.

За прошедшие месяцы американская марионетка Хуан Гуайдо дискредитировал себя и внутри страны, и за рубежом. Фото: www.globallookpress.com

Дама-дипломат также демагогически заявила, что Вашингтон поддерживает стремление венесуэльцев «восстановить демократию» и «положить конец нелегитимному режиму Мадуро». Не разъяснила она, повторим, лишь самый главный вопрос: а зачем венесуэльским властям, по-прежнему крепко держащим власть в своих руках, пользующимся поддержкой армии и широких слоёв народа, вести с кем-то за тридевять земель переговоры о своих похоронах? Поделиться властью с вменяемыми и самостоятельными людьми во имя умиротворения и примирения страны – это максимум, на что они готовы, раз вступили в эти переговоры.

Не по Хуану сомбреро

Любопытно, что Гуайдо полностью повторяет то, что говорят о переговорах в Осло в Вашингтоне. Однако престиж этого деятеля после нескольких неудачных попыток госпереворота и его оставшихся безответными призывов к США вторгнуться в Венесуэлу сегодня уже не тот. Многие венесуэльцы, в том числе и среди оппозиционеров, не все из которых подкуплены американцами и среди которых тоже есть патриоты своей страны, понимают, что он просто сдаст Венесуэлу с её природными богатствами США в обмен на поддержку и личные карьеристские перспективы. И им это не нравится, ведь это не Мадуро и его режим уничтожают сейчас Венесуэлу, а США и их местные марионетки.

Проводя переговоры с оппозиционерами, предлагая досрочные парламентские выборы, венесуэльские власти могут вызвать раскол в оппозиции, где есть, повторим, и компрадоры, и патриоты. Что мешает Каракасу поделиться властью с последними без ущерба для национальных интересов страны и с целью расширения социальной базы режима, независимо от того, кто его будет в будущем возглавлять – Мадуро или кто-то ещё? Ведь и оппозиция – это не только выскочка Гуайдо, у неё есть и другие лидеры, по-настоящему уважаемые в стране. Поэтому договориться венесуэльцам возможно, хотя и не в том смысле, как думают в Вашингтоне, где ожидают капитуляции.

Что с того России?

Что касается России, Кубы, Китая и других стран-союзников Венесуэлы, то им – при всех симпатиях к Мадуро, обаятельному и мягкому человеку – по сути, совершенно не важно, кто персонально будет президентом этой страны. Для них важно, чтобы их интересы в Венесуэле не пострадали, инвестиции (в случае с Россией – в размере нескольких десятков миллиардов долларов) – не испарились, чтобы торгово-экономическое сотрудничество поступательно развивалось. Ничего не стоящих обещаний на этот счёт со стороны никчёмных американских ставленников недостаточно. Для этого нужны настоящие гарантии, широкий общественный компромисс, а не капитуляция.

Как сделавшие ставку на Гуайдо и военный переворот США будут выходить из созданной ими самими тупиковой ситуации – это их дело. Если поумневший «режим» и патриотическая часть венесуэльской оппозиции договорятся, Вашингтон окажется в дураках, а Москва может праздновать победу. Неужели Владимиры, Юрии и Сталины не договорятся?