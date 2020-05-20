Россия побеждает коронавирус? Мишустин поделился хорошими новостями о ситуации с COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране постепенно стабилизируется. По его информации, за последние три дня отмечается наименьший прирост численности заболевших новой коронавирусной инфекцией, а сегодня он впервые ниже 3%.

В реанимации с COVID-19 лежат менее трёх тысяч больных, всего по стране задействовано около 100 тысяч коек. Мишустин допустил, что Россия проходит верхнюю точку по нагрузке на систему здравоохранения по COVID-19.

Россия смогла избежать негативных прогнозов и взрывного развития распространения коронавируса, - считает премьер-министр.

Он отметил, что 14 регионов из 17 уже начали снимать ограничения. Кроме того, кабмин подготовил и внёс в Думу изменения в Налоговый кодекс для реализации мер поддержки бизнеса и социально ориентированных НКО.