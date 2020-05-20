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Россия побеждает коронавирус? Мишустин поделился хорошими новостями о ситуации с COVID-19

20 мая 2020, 18:55  •  14 • Политика
Мишустин заявил о постепенной стабилизации ситуации с коронавирусом. "Последние три дня отмечается наименьший прирост численности заболевших новой коронавирусной инфекцией, а сегодня он впервые ниже 3%", - отметил премьер.
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране постепенно стабилизируется. По его информации, за последние три дня отмечается наименьший прирост численности заболевших новой коронавирусной инфекцией, а сегодня он впервые ниже 3%.
В реанимации с COVID-19 лежат менее трёх тысяч больных, всего по стране задействовано около 100 тысяч коек. Мишустин допустил, что Россия проходит верхнюю точку по нагрузке на систему здравоохранения по COVID-19.
Россия смогла избежать негативных прогнозов и взрывного развития распространения коронавируса, - считает премьер-министр.
Он отметил, что 14 регионов из 17 уже начали снимать ограничения. Кроме того, кабмин подготовил и внёс в Думу изменения в Налоговый кодекс для реализации мер поддержки бизнеса и социально ориентированных НКО.

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