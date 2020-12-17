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Россия победила США и Украину в ООН: Резолюция о борьбе с героизацией нацизма официально принята

17 декабря 2020, 02:35  •  102 • Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма, несмотря на отказ США и Украины поддержать документ.
В среду, 16 декабря, Генеральная ассамблея ООН приняла российский проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Документ поддержали 130 стран, 51 государство воздержалось, а США и Украина выступили против.
Резолюция призывает страны заняться ликвидацией всех форм расовой дискриминации "всеми соответствующими средствами". Подчёркивается, что если обстоятельства требуют, то и законодательно.
Также в документе поднимается тема героизации нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации "Ваффен СС". В частности, речь идёт о попытках выставить нацистов, их прихвостней и военных преступников - участниками национально-освободительных движений.
Кроме того, резолюция обращает внимание на участившиеся попытки осквернения и разрушения памятников, воздвигнутых в честь тех, кто боролся против нацизма, а также незаконной эксгумации или переноса их останков. Помимо этого, документ указывает на использование интернета и соцсетей для пропаганды нацистских идей среди детей и молодёжи.
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