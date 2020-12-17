Россия победила США и Украину в ООН: Резолюция о борьбе с героизацией нацизма официально принята

В среду, 16 декабря, Генеральная ассамблея ООН приняла российский проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Документ поддержали 130 стран, 51 государство воздержалось, а США и Украина выступили против.

Резолюция призывает страны заняться ликвидацией всех форм расовой дискриминации "всеми соответствующими средствами". Подчёркивается, что если обстоятельства требуют, то и законодательно.

Также в документе поднимается тема героизации нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации "Ваффен СС". В частности, речь идёт о попытках выставить нацистов, их прихвостней и военных преступников - участниками национально-освободительных движений.

Кроме того, резолюция обращает внимание на участившиеся попытки осквернения и разрушения памятников, воздвигнутых в честь тех, кто боролся против нацизма, а также незаконной эксгумации или переноса их останков. Помимо этого, документ указывает на использование интернета и соцсетей для пропаганды нацистских идей среди детей и молодёжи.