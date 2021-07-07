Россия платит в 20 раз больше, чем Украина. Толстой пригрозил оставить ОБСЕ без средств

Глава делегации России в ОБСЕ, депутат Госдумы Пётр Толстой пригрозил оставить организацию без средств, если она будет продолжать русофобскую политику. Он напомнил, что взносы России в 20 раз больше, чем взносы Украины.

Об этом Толстой заявил, комментируя недавний русофобский выпад. Парламентская ассамблея Совета Европы в нарушение своего регламента включила в повестку дня украинскую резолюцию, составленную в рамках русофобской кампании. В ответ русские делегаты демонстративно покинули зал заседания.

Толстой, выступая в программе Владимира Соловьёва "Полный контакт", заявил, что ОБСЕ превратили в судилище, которым верховодят несколько агрессивно настроенных по отношению к России стран. Москва готова участвовать в нормальном диалоге, но категорически против подобного фарса, пишет портал "Народные новости".

Политик не исключил, что страна может выйти из ПАСЕ. Он обратил внимание, что организация очень дорожит Россией как спонсором, хотя при этом позволяет нарушать собственные правила делегатам-русофобам.

Их главный страх, что мы перестанем платить. Мы платим в 20 раз больше, чем Украина, в 15 раз больше, чем условная Чехия, и в 26 раз больше, чем любая из стран Балтии,

- отметил Толстой.

Напомним, что ранее Россия уже приостанавливала работу и, соответственно, выплату взносов в ОБСЕ. Это произошло после того, как русскую делегацию в одностороннем порядке лишили права голоса на фоне украинских событий. Через некоторое время ОБСЕ вернула делегатам их законное право участвовать в обсуждении.