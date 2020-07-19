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Россия платит деньги за атаки на военных США? О фейке NYT высказались сами талибы*
19 июля 2020, 19:00 • 53 • Политика
О фейке американской газеты NYT, которая написала, что Россия якобы платит афганским боевикам деньги за атаки на военных США, высказались сами талибы*. Один из главарей формирования решительно опроверг эти сведения и назвал причины, по которым мог появиться данный вброс.
Члены "Талибана"* высказались по поводу фейковых статей в американской прессе, в которых утверждается о якобы наличии связей между Россией и афганскими боевиками.
Один из главарей формирования Сухейль Шахин назвал данные сведения необоснованными и несоответствующими реальности, передаёт RT.
Напомним, издание The New York Times писало, будто бы военная разведка РФ платит афганским бандгруппам за нападения на американских военнослужащих.
Он предположил, что данные сообщения являются следствием напряжённой внутренней борьбы в США и стремлением ряда представителей политического истеблишмента в Штатах свести на нет мирные договорённости, заключённые между Вашингтоном и "Талибаном"*.
*Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.
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