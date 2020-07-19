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Россия платит деньги за атаки на военных США? О фейке NYT высказались сами талибы*

19 июля 2020, 19:00  •  53 • Политика
О фейке американской газеты NYT, которая написала, что Россия якобы платит афганским боевикам деньги за атаки на военных США, высказались сами талибы*. Один из главарей формирования решительно опроверг эти сведения и назвал причины, по которым мог появиться данный вброс.
Члены "Талибана"* высказались по поводу фейковых статей в американской прессе, в которых утверждается о якобы наличии связей между Россией и афганскими боевиками.
Один из главарей формирования Сухейль Шахин назвал данные сведения необоснованными и несоответствующими реальности, передаёт RT.
Напомним, издание The New York Times писало, будто бы военная разведка РФ платит афганским бандгруппам за нападения на американских военнослужащих.
Неправда. [...]. Мы не сражаемся за чьи-то деньги, - подчеркнул Шахин.
Он предположил, что данные сообщения являются следствием напряжённой внутренней борьбы в США и стремлением ряда представителей политического истеблишмента в Штатах свести на нет мирные договорённости, заключённые между Вашингтоном и "Талибаном"*.
*Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

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