Россия платит деньги за атаки на военных США? О фейке NYT высказались сами талибы*

Члены "Талибана"* высказались по поводу фейковых статей в американской прессе, в которых утверждается о якобы наличии связей между Россией и афганскими боевиками.

Один из главарей формирования Сухейль Шахин назвал данные сведения необоснованными и несоответствующими реальности, передаёт RT.

Напомним, издание The New York Times писало, будто бы военная разведка РФ платит афганским бандгруппам за нападения на американских военнослужащих.

Неправда. [...]. Мы не сражаемся за чьи-то деньги, - подчеркнул Шахин.

Он предположил, что данные сообщения являются следствием напряжённой внутренней борьбы в США и стремлением ряда представителей политического истеблишмента в Штатах свести на нет мирные договорённости, заключённые между Вашингтоном и "Талибаном"*.

*Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.