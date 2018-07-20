Россия планирует вернуть в Сирию 1 740 000 беженцев

"По мере восстановления инфраструктуры в провинциях Дамаск, Риф Дамаск, Восточная Гута , а также крупных городов Хама, Хомс и Алеппо возможно в течение от 3 до 6 месяцев разместить еще до 550 - 600 тысяч беженцев", - об этом стало известно на заседании Межведомственного координационного штаба Минобороны и МИДа России по возвращению беженцев на территорию Сирии, которое прошло под руководством начальника Национального центра управления обороной генерал-полковника Михаила Мизинцева.

Пока сирийские правительственные войсками при поддержке Воздушно-космических сил России очищают одни районы Сирии от остатков террористов, в других уже полным ходом идет налаживание правопорядка, мирной жизни, восстановление инфраструктуры.

"Активному продвижению в этом направлении способствуют договоренности, достигнутые Президентами России и Соединенных Штатов Америки в ходе встречи в Хельсинки, с учетом которых американской стороне направлены конкретные предложения для организации работы по возвращению беженцев к местам постоянного проживания. Пакет предложений предусматривает разработку совместного плана по возвращению беженцев к местам доконфликтного проживания, первоочередное возвращение сирийских граждан из Ливана и Иордании, создание на базе Амманского мониторингового центра совместной российско-американско-иорданской группы, а также формирование аналогичной группы на территории Ливана, создания механизма совместного финансирования восстановления Сирии", - отметили в штабе.

В докладе отмечается, что с 2011 года Сирию покинули более 6 900 000 граждан, а инфраструктура крупных городов и населенных пунктов разрушена от 40 до 70 процентов. Сейчас беженцы из Сирии живут в 45 странах мира. Самое большое количество из них находится в приграничных странах – это Турция, Ливан, Иордания и Ирак. Из европейских государств наибольшее количество сирийцев приняли Германия, Великобритания и Швеция.

По предварительной оценке российского штаба домой уже готовы вернуться 1 740 000 сирийских граждан.