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Россия первой внесла в ООН конвенцию о кибербезопасности, пока США ищут русских хакеров
27 июля 2021, 18:55 • 64 • Политика
Россия внесла в ООН первый в мире проект конвенции о противодействии киберпреступности и незаконному использованию криптовалют. Об этом сообщила Генпрокуратура России.
Проект конвенции был представлен заместителем Генеральной прокуратуры России Петром Городовым в штаб-квартире ООН в Вене. В ней предлагается дополнить список наказуемых составов преступлений в IT-сфере. Кроме того, проект конвенции предлагает расширить возможности ареста подозреваемых в киберпреступлениях и увеличить возможности конфискации их имущества.
В Генпрокуратуре отмечают, что проект учитывает не только современные вызовы в сфере цифровой безопасности, но и предполагает введение ответственности за незаконное использование криптовалюты.
Заместитель генерального прокурора России Пётр Городов заявил РИА Новости, что Москва готова поделиться своим опытом и наработками в сфере кибербезопасности, которые могут быть использованы при подготовке "новой, всеобъемлющей" конвенции по противодействию преступности в информационной сфере.
Отметим, сфера кибербезопасности была одной из важнейших тем встречи президентов России и США во время саммита в Женеве 16 июня. Политики США не раз обвиняли Россию в кибератаках, Москва отмечает, что страдает от действий хакеров не меньше Вашингтона.
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