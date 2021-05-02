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Россия, перестань стесняться! Соловьёв сформировал первые требования к США и ЕС

02 мая 2021, 15:35  •  177 • Политика
С утра второго мая жители Одессы начали возложение цветов к Дому профсоюзов, где ровно семь лет назад развернулись стычки с радикалами. Владимир Соловьёв по случаю годовщины "Одесской Хатыни" сформировал первые требования к США и ЕС - Россия, перестань стесняться!
С утра второго мая жители Одессы начали возложение цветов к Дому профсоюзов, где ровно семь лет назад развернулись стычки с радикалами. Их жертвами стали 48 человек.
По данным корреспондента агентства РИА Новости, площадь у здания оцепили полицейские. Проходу желающих не мешают, но правоохранители досматривают личные вещи граждан.
По случаю годовщины "Одесской Хатыни" в своём Telegram-канале высказался телеведущий Владимир Соловьёв. Он заметил, что эта трагедия наглядно показала, что у европейских официальных лиц больше не может быть "никакого морального права даже заикаться" на темы о правах человека.
Журналист подчеркнул, что "убийца Одессы" Алексей Гончаренко сейчас заседает в ПАСЕ. Кроме того, в Европе вообще предпочли не заметить событий семилетней давности, и в том числе расправы над писателем Олесем Бузиной.
Нам надо перехватывать инициативу и требовать от Украины, США и ЕС соблюдения прав человека. И не стесняться вводить санкции против виновных в их нарушении, - резюмировал Соловьёв.

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