С утра второго мая жители Одессы начали возложение цветов к Дому профсоюзов, где ровно семь лет назад развернулись стычки с радикалами. Владимир Соловьёв по случаю годовщины "Одесской Хатыни" сформировал первые требования к США и ЕС - Россия, перестань стесняться!

С утра второго мая жители Одессы начали возложение цветов к Дому профсоюзов, где ровно семь лет назад развернулись стычки с радикалами. Их жертвами стали 48 человек.

По данным корреспондента агентства РИА Новости, площадь у здания оцепили полицейские. Проходу желающих не мешают, но правоохранители досматривают личные вещи граждан.

По случаю годовщины "Одесской Хатыни" в своём Telegram-канале высказался телеведущий Владимир Соловьёв. Он заметил, что эта трагедия наглядно показала, что у европейских официальных лиц больше не может быть "никакого морального права даже заикаться" на темы о правах человека.

Журналист подчеркнул, что "убийца Одессы" Алексей Гончаренко сейчас заседает в ПАСЕ. Кроме того, в Европе вообще предпочли не заметить событий семилетней давности, и в том числе расправы над писателем Олесем Бузиной.