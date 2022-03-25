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Россия перешла к "плану Б": Украине освобождённые территории не вернут - источник

25 марта 2022, 03:25  •  952 • Политика
Россия перешла к "плану Б", сделал вывод украинский источник. Он предположил, что Украине освобождённые от нацистов территории не вернут.
Руслан Осташко отметил, что Россия пока не давала никаких комментариев про военно-гражданские администрации на территории Украины. В своём Telegram-канале "Осташко! Важное" журналист привёл мнение украинских источников, ссылающихся на данные разведки.
"Звучит по крайней мере правдоподобно", - отметил автор поста, но не указал, откуда именно взята информация.
В публикации говорится, что военно-гражданские администрации должны налаживать мирную жизнь и контакты с мирным населением. Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об упущенном шансе Украины быть независимой.
Авторы публикации сделали вывод, что Россия меняет свой подход к украинским территориям. Есть отсылка на некие русские статьи, где констатирован вакуум власти на освобождённых от ВСУ и нацистов территориях Незалежной. И этот вакуум не заполнялся намеренно, так как все переговоры с Украиной оказались нерезультативными.
"Видимо, условия Ермака (Андрей Ермак, глава офиса президента Украины - ред.) Кремль не удовлетворили, и там перешли к "плану Б". Самое главное: больше речь о возврате любых занятых территорий идти уже не будет", - отмечается в публикации.
Напомним, Захарова, действительно, в ходе брифинга поделилась мнением, что Украина упустила шанс сохранить территорию в прошлых границах и остаться суверенной. До этого украинский политик пророссийского толка Олег Царёв, находящийся сейчас на Украине в составе армии России, высказал аналогичную мысль. Он добавил, что на освобождённых территориях будут создаваться военно-гражданские администрации. Якобы это уже решено.
"В совокупности (если допустить, что слова Захаровой - не её личная позиция, а всё же отражение официальной) это даёт надежду на лишение Украины суверенитета со всеми вытекающими последствиями", - писал ранее "Царьград. Беларусь".
Отметим, после объявления Россией спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины в Кремле подчёркивали, что цель оккупации этой страны и свержения киевского режима не стоит.

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