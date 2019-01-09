Россия перекрыла вентиль: Транзит газа через Литву прекращён

Президент России Владимир Путин запустил обеспечивающий Калининград газом морской терминал. После этого транзит газа в Калининградскую область через Литву прекращён.

Россия полностью остановила поставку газа в Калининградскую область через Литву. Регион получает всё необходимое голубое топливо через терминал по приёму сжиженного природного газа (СПГ), который 8 января запустил президент России Владимир Путин.

"Полностью отключена система поставок газа через магистральный газопровод Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград", - сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер на торжественной церемонии запуска СПГ-терминала.

Он подчеркнул, что новый СПГ-терминал полностью покрывает все потребности Калининградской области в газе. Его пропускная способность составляет 13,2 миллиона кубометров голубого топлива. Миллер подчеркнул, что терминал рассчитан на удовлетворение не только текущих, но и будущих потребностей региона в газе.

До этого единственный маршрут снабжения Калининградской области газом проходил через территорию Литвы. Поскольку политическое руководство страны взяло курс на конфронтацию с Россией и не раз намекало на возможное перекрытие газовой трубы, был разработан альтернативный маршрут и обустроено подземное хранилище газа.