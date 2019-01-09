Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Глава МИД Украины хочет навсегда запретить русских мужчин через "умную филь...
Спустя 4 года украинский журналист нашёл объяснение "пьяному" виду Пор...
"С волками жить - по-волчьи выть!": ВКО России подтвердили разработку ...
Сделка по Брекзиту – что она принесёт?
Главная / Политика

Россия перекрыла вентиль: Транзит газа через Литву прекращён

09 января 2019, 04:09  •  126 • Политика
Президент России Владимир Путин запустил обеспечивающий Калининград газом морской терминал. После этого транзит газа в Калининградскую область через Литву прекращён.
Россия полностью остановила поставку газа в Калининградскую область через Литву. Регион получает всё необходимое голубое топливо через терминал по приёму сжиженного природного газа (СПГ), который 8 января запустил президент России Владимир Путин.
"Полностью отключена система поставок газа через магистральный газопровод Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград", - сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер на торжественной церемонии запуска СПГ-терминала.
Он подчеркнул, что новый СПГ-терминал полностью покрывает все потребности Калининградской области в газе. Его пропускная способность составляет 13,2 миллиона кубометров голубого топлива. Миллер подчеркнул, что терминал рассчитан на удовлетворение не только текущих, но и будущих потребностей региона в газе.
До этого единственный маршрут снабжения Калининградской области газом проходил через территорию Литвы. Поскольку политическое руководство страны взяло курс на конфронтацию с Россией и не раз намекало на возможное перекрытие газовой трубы, был разработан альтернативный маршрут и обустроено подземное хранилище газа.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

126
Источник
Похожие новости
09 января 2019, 00:54
В Греции Священный синод не признал "новую церковь" Украины - у её главы нет канонического архиерейского рукоположения
08 января 2019, 05:24
Кандидаты отказываются от предложений Трампа занять пост главы Пентагона — СМИ
09 января 2019, 00:54
Спустя 4 года украинский журналист нашёл объяснение "пьяному" виду Порошенко
08 января 2019, 11:54
Трамп пообещал закончить "бесконечные войны" из-за нехватки финансовой помощи от "богатых стран"
08 января 2019, 21:39
23 компании, семь граждан и один самолет: США пополнили санкционный список против Венесуэлы
08 января 2019, 18:24
Глава МИД Украины хочет навсегда запретить русских мужчин через "умную фильтрацию"
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
09 января 2019, 00:54
Известны имена пяти кандидатов, зарегистрированных ЦИК Украины на пост президента стр...
09 января 2019, 00:54
Спустя 4 года украинский журналист нашёл объяснение "пьяному" виду Порошенк...
09 января 2019, 00:40
Агрессивный стрекот: «акустической атакой» на дипломатов США могли быть звуки, издава...
09 января 2019, 00:54
"Просто Шариков. Клим Чугункин": Соловьёв о мужском запрете главы МИД Украи...
09 января 2019, 02:24
Поклонская: Некоторые депутаты готовы отказаться от пенсии. Так у них счета за рубежо...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
08 января 2019, 01:54
На Украине назвали причину крушения судна с украинцами в Турции
03 января 2019, 17:54
"США скоро перестанут использовать Украину": Экс-депутат Верховной рады объяснил, почему CNN назвал Симферополь российским
03 января 2019, 03:28
"Я yвидел живoгo Koбзoна"
06 января 2019, 20:54
Гаспарян ответил рассуждающему о Черном море британскому министру цитатой Ильфа и Петрова
04 января 2019, 16:39
"Почему Россию лучше не трогать": Новейшее оружие в одном видео Минобороны
04 января 2019, 10:09
"Гигантский сом" заставил десятки тысяч людей в Таиланде покинуть свои дома
04 января 2019, 06:54
"Такое даже в сумасшедшем доме не услышишь": Депутат Рады прокомментировал закрытие избирательных участков в России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.