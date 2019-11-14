Россия перекроет американцам кислород, развернув еще одну базу в Сирии

Россия собирается создать новую военную базу в городе Камышлы. Об этом пишет саудовская газета, печатающаяся в Лондоне, Asharq Al-Awsat. Автор, ссылаясь на публикации российских СМИ, рассказывает о том, что в настоящее время ведутся переговоры между Москвой и Дамаском о создании новой российской военной базы на сирийской территории, уже третьей по счету. Первые две: авиабаза Хмеймим и военно-морская — в Тартусе с арендой на 49 лет с возможностью продления соглашения.

Предметом переговоров, по словам автора, является аренда аэродрома в городе Камышлы сроком на 49 лет с целью развертывания системы ПВО.

При этом автор добавляет: возможно, Москва будет работать над развертыванием центра ракетного управления для противостояния будущим американским атакам. Автор цитирует слова западного военного обозревателя: «Радар С-400 в аэропорту Камышлы будет видеть далеко на восток и сможет отслеживать воздушную активность США в Ираке».

Кроме того, по мнению автора, постоянное российское военное присутствие в Камышлы и контроль над местным аэродромом помогут президенту Сирии Башару Асаду управлять регионом и урегулировать противоречия между руководством курдов и Дамаском.

Наконец, закрепив свои позиции в этом населенном пункте, Москва не позволит войти в него ни американцам, ни туркам.

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Автор также напоминает о том, что глава МИД России Сергей Лавров подтвердил позицию в отношении действий США в районах на восточном берегу Евфрата. Москва настаивает на восстановлении контроля сирийских властей над всей территорией страны, включая районы, где находятся нефтяные месторождения, захваченные американцами. Это должно произойти в кратчайшие сроки, поскольку представляет собой единственный способ положить конец терроризму и решить все вопросы, связанные политическим урегулированием.

Что даст России военное присутствие в Камышлы, — задается вопросом автор. Действительно, зачем еще одна военная база России? Не слишком ли дорого обойдется ее содержание, к тому же не стоит забывать, что рядом находятся американцы, и любой инцидент может привести к вооруженному столкновению.

Наконец, надо учитывать, что город Камышлы, за исключением нескольких улиц, пограничного перехода с Турций и аэропорта, контролируется курдскими «Отрядами народной самообороны» (YPG) и является неофициальной столицей Демократической Федерации Северной Сирии.

— Опыт тех же США показывает, что в государстве, обладающем зарубежной военной инфраструктурой, всегда найдутся критики создания новых подобных объектов за границей или сохранения старых, — говорит ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

— В то же время лобби, выступающее за сохранение и расширение подобной инфраструктуры весьма влиятельно. Если говорить о чисто политической, а не военно-стратегической стороне вопроса — деятельность большинства военных баз почти неизбежно создает поводы для информационных атак против государства, которое контролирует такой объект (один из самых ярких примеров — периодически появляющиеся негативные для США информационные поводы в связи с военным присутствии на японском острове Окинава).

В случае с российскими зарубежными военными объектами — вспомним периодическую активизацию в медиа-пространстве Армении сторонников вывода 102-й российской военной базы с территории страны. Тем не менее, наличие собственной военной базы в регионе, как правило, усиливает переговорные позиции государства в диалоге с другими игроками, имеющими интересы на соответствующей территории.

Также обратим внимание, что север Сирии — настолько важная зона соприкосновения интересов США и Турции, что Вашингтон и Анкара искали точки взаимодействия в этом регионе даже те в периоды, когда в их публичной риторике преобладали особенно резкие оценки политики друг друга. Если у России действительно появится новая база в этом регионе (тем более, недалеко от турецко-сирийской границы), это будет дополнительным фактором, заставляющим и США, и Турцию учитывать позицию и интересы Москвы.

— Третья военная база в Сирии России, конечно, нужна, если мы собираемся присутствовать в регионе «всерьез и надолго», обеспечивать учет наших интересов при восстановлении этой страны, — уверен профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

— Хотя никакой критичности в новом объекте нет и здесь вопрос должен стоять в плане оценки соотношения цены и потенциального экономического эффекта. Но информация о возможном создании российской военной базы в Камышлы больше похожа на «вброс», направленный на то, чтобы вбить клин между Россией и Турцией. Камышлы вообще довольно болезненная точка в регионе. Если там и рассматривать вариант российского присутствия, то никак не в формате военной базы, а в формате мониторинговой миссии, причем совместной, которая наведет, наконец, порядок с транспортировкой нефти непонятного происхождения. Конечно с участием и турок, и американцев.

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«СП»: — Если все же представить, что там развернут нашу базу, то она будет находиться достаточно далеко от Тартуса и Хмеймима. Содержать ее, снабжать, обеспечивать безопасность персонала может оказаться непросто…

— Эта база действительно будет удалена от любых линий снабжения. Ее придется снабжать по воздуху, что дорого и сложно. А главное, она не решает вообще никаких стратегических задач, связанных с присутствием России в регионе.

Если уже говорить о возможности нового российского военного объекта в Сирии, где начался процесс политического конструирования, то развертывать его следовало бы не на северо-западе, а на юго-западе Сирии. Это дало бы Москве возможность «длинной руки» в направлении Персидского залива. Так, что думаю, информация о базе в Камышлы — это «вброс», который прикрывает нервозность некоторых кругов на Ближнем Востоке относительно возникающей новой конфигурации сил.

— Материал лондонского издания «аш-Шарк аль-Авсат» ссылается на некие «российские издания», — обращает внимание писатель, ближневосточный обозреватель Александр Христофоров.

— Можно увидеть, что такой материал вышел в «Независимой газете» со ссылкой на «какие-то там СМИ» — но все же там честно отмечают, что первоисточникам стала «славная» «Сирийская обсерватория по правам человека» SOHR. Другое издание, запустившее волну — «патриотическое» avia.pro, которое, вероятно, просто слабо понимает, о чем пишет. Также есть русскоязычные сайты типа «Тюркиш форум» — к российским СМИ их отнести сложно.

Остальные публиковали лишь официальные опровержения Кремля на данную тему.

Таким образом, отсыл «аш-Шарк аль-Авсат» насчет «российских СМИ», мягко говоря, преувеличение. Если же мы вспомним, что целая «обсерватория» SOHR также расположена в Лондоне и состоит из одного человека, который занимается продажей обуви, то не останется сомнений в том, что это просто информационный «вброс» для «легализации» информации, которой теперь широко оперирует, в том числе, американская пресса.

Темы все те же: российские ракеты, угроза ПРО и т. д. В то же время появление российской базы в Камышлы ставит под сомнение договоренности Турции и США о создании «зоны безопасности» длиной в 444 км — выходит, что Россия подрывает авторитет американской стороны, и вскоре этот довод может быть использован в прессе Вашингтона.

Поэтому бенефициарами «вброса» становятся американские демократы, которые смогут критиковать Трампа, Турция, которая вечно балансирует на тонкой грани между США и Россией (а стравливая их, проще налаживать контакт), есть здесь и след британцев — в свете недавнего убийства основателя «Белых касок» можно заключить, что саудиты и Королевство открывают некий новый «раунд» на севере Сирии.

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Интересно, что характер действий меняется: события в Сирии приобретают теперь более политический характер — никто уже не говорит о химатаках (постановки «Белых касок» и такой же разгон темы от SOHR), начинаются «старые добрые» разговоры о размещении баз и т. п. Возможно, убийство основателя «Белых касок» как раз переворачивает «военную» страницу истории этого конфликта.

В то же время, это не значит, что данные о российской базе в Камышлы домыслы: по соглашению с курдами аэродром города и прилегающие кварталы не первый год находятся под правительственным контролем. А опорные пункты российских сил в данном районе уже есть — несколько сессий совместной патрулирования с турками свидетельствуют о фактическом наличии российских баз на севере Сирии. И предположить размещение российских сил, предоставление аэродрома в аренду (как пишут о том СМИ) вполне логично, ничего особенного здесь нет. Но наличие базы де-факто и придание ей определенного, «официального» статуса — разные вещи, как это будет — сказать сложно.

«СП»: — Вообще нужна ли нам какая-либо база там?

— Насколько нужна эта база там, можно судить по наличию сил Пентагона в долине Евфрата: они «охраняют» там нефтяные месторождения — почему бы их не «охранять нам»? Поэтому если американцы до сих пор тратятся на конвои в долину Евфрата из Иракского Курдистана, то и нам имеет смысл «заместить» их в этом процессе.

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