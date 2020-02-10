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Россия переходит с Белоруссией на рыночные отношения. Чего ждать дальше

10 февраля 2020, 17:39  •  36 • В России

Если коротко, президентам удалось договориться, что цены на газ для Белоруссии останутся на уровне прошлого года, а вот нефть республика будет покупать по рыночным. Накануне Александр Лукашенко говорил, что, мол, «настает момент истины» в отношениях с Россией. Однако он, видимо, поторопился. Этот «момент истины» еще только настанет – причем для белорусской экономики – когда она в полной мере ощутит на себе ликвидацию тех, по сути, скрытых дотаций, которая она получала от России за счет покупки дешевых энергоносителей (плюс еще кредиты, которых на прошлый год накопилось аж на $7,5 млрд.), а затем перепродажи российской нефти и продуктов ее переработки Белоруссией на Запад.

При этом даже сохранение цены на газ на уровне прошлого года, то есть $127 за 1000 кубометров, при том, что Москва первоначально называла цену и в $153, лишь с очень большой натяжкой можно считать уступкой Минску. Цены на газ в Европе сейчас сильно просели и продолжают падать на фоне теплой зимы и эпидемии в Китае. К лету цена, по некоторым прогнозам, может опуститься даже ниже $100 за 1000 кубов. Ранее Лукашенко настаивал на $70 для Белоруссии, как для соседней с ней Смоленской области. Потом - на $90. На что ему уже не первый месяц в Москве говорят: вот как только будет прогресс в деле интеграции, тогда и поговорим на эту тему. Между тем, никаких новостей на тему интеграции из Сочи не последовало, а обычно словоохотливый белорусский президент уехал даже без заявления для прессы.

То, что теперь Белоруссия будет получать нефть по рыночным ценам, ставит ее экономику в сложное положение. Маржа от нефтяного реэкспорта для Минска теперь в прошлом. Если угодно, то Белоруссия может закупать по рыночным ценам нефть хоть у Норвегии, а то и в США. Ведь сам госсекретарь Помпео в ходе недавнего визита в Минск обещал «100-процентно обеспечить Белоруссию энергоносителями». Звездно-полосатый флаг, как говорится, в руки.

Теперь перед Лукашенко стоит трудный выбор: либо начать радикальные реформы белорусской экономической модели с непредсказуемыми последствиями, либо склонить голову перед Москвой и пойти хоть на какую-то интеграцию. Пока Лукашенко явно не хочет идти на создание реально работающих наднациональных органов Союзного государства, где, как всем понятно, первую скрипку будет играть отнюдь не Минск.

У Лукашенко в этом году намечены президентские выборы. И в случае усугубления экономических проблем пройти их легко и непринужденно даже ему, управляющему страной с 1994 года, будет непросто. Кое-кто уже сравнивает Лукашенко даже с Януковичем, а Белоруссию с Украиной образца 2013 года, когда давление Москвы на Киев в связи с его намерением подписать соглашение с Евросоюзом о евроинтеграции отчасти и спровоцировало «майдан».

Есть, однако, существенная разница между Украиной 2013 года и нынешней Белоруссией. Персональные возможности Лукашенко на Западе и его способность разыграть карту своей «фронды» с Москвой видятся куда более ограниченными. Не говоря уже о том, что отношения с Америкой лишь в самом начале пути к улучшению после визита Помпео. Антироссийские настроения в Белоруссии также до последнего времени были на низком уровне по сравнению с той же Украиной, где национализм взращивался всеми постсоветскими президентами без исключения.

Сумеет ли Александр Григорьевич за короткое время мобилизовать электорат на массовую поддержку себя как гаранта сохранения суверенитета и сумеет ли «продать» неизбежные в случае охлаждения отношений с Москвой, но крайне непопулярные реформы? И, главное, надо ли ему это?

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