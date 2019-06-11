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Россия переходит на четырёхдневную рабочую неделю? О плюсах и минусах спорят в Думе и правительстве
11 июня 2019, 19:09 • 28 • Политика
В правительстве России верят в перспективу сокращения рабочей недели. Некоторые эксперты поддерживают данную инициативу, указывая на возможный рост производительности труда. Однако другие выступают против, указывая на проблемы пьянства и экономическую ситуацию.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев допускает возможность перехода мировой экономики к четырёхдневной рабочей неделе. Об этом политик заявил в рамках своего выступления на Международной конференции труда.
По мнению премьер-министра, именно такой рабочий график станет основой социально-трудового контракта. Это будет связано с технологическим прогрессом.
Погоня за стрессом
Медведев напомнил, что в своё время Генри Форд сократил рабочую неделю до 40 часов и получил рост производительности труда. Похожих результатов добилась одна из компаний в Новой Зеландии, которая провела эксперимент с четырёхдневной неделей.
"Постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью, хроническим стрессом. Люди подчас просто сгорают на работе. Всё это приводит к снижению производительности труда, что, в свою очередь, сказывается на экономических показателях", - пояснил он.
По словам Медведева, обществу необходимы новые подходы к таким понятиям, как рабочий день и рабочее место. Речь идёт о гибких графиках, удалённых форматах работы и так далее. Также необходимо оптимизировать делопроизводство и работу с кадрами, избавившись от излишней бюрократии.
Дети будут мудрее нас
Решение проблем Дмитрий Медведев видит в малом и среднем бизнесе, так как акцент рынка труда смещается с запросов корпорации в сторону интересов работников. Также необходимы новые подходы к образованию. Человек должен учиться на протяжении всей карьеры, что позволит ему прожить несколько профессиональных жизней, оставаясь востребованным.
"Очевидно, что наши дети будут мудрее нас", - заявил он.
На ситуацию отреагировала вице-премьер Татьяна Голикова. Она объяснила, что при обсуждении вопроса о четырёхдневной неделе необходимо учитывать вопрос соблюдения соцгарантий.
"На первое место при постановке вопроса о четырёхдневной рабочей неделе встаёт вопрос социальных гарантий граждан и какую заработную плату они будут получать - такую же, какую они получали, когда были заняты пять дней, или чуть больше, или в уменьшенном виде. И здесь вопрос остаётся открытым", - подчеркнула она.
Среда - это маленькая пятница
Отметим, что в Госдуме неоднократно призывали сократить рабочую неделю. Так, депутат Виталий Милонов считает, что реализация инициативы позволит повысить производительность труда. Он ссылается на опрос, проведённый порталом Superjob.ru, согласно которому 76% респондентов выразили готовность работать только четыре дня в неделю.
Люди считают, что их производительность труда не упадёт. Данную позицию разделяет и Милонов.
"У нас часто бывает так, что среда - это маленькая пятница, в пятницу уже тоже работа не ладится, так сказать. У нас люди привыкли, что работа не волк - в лес не убежит", - поведал парламентарий.
Непосредственно президент России Владимир Путин неоднократно ставил задачи по повышению производительности труда. Согласно планам Минэкономразвития РФ, к 2024 году производительность труда должна расти на 5% ежегодно.
Работа вместо пьянки
С идеей сокращения рабочего дня не согласен сопредседатель экспертного совета аналитического агентства "Национальный эксперт" Сергей Журавский. Он уверен, что граждане России предпочитают трудиться. Поэтому лучше прибавить лишние пару дней к отпуску, но сократить количество праздничных дней.
"Экономическая ситуация в стране не располагает к веселью. Люди и сами не очень довольны частыми каникулами. Для многих это сплошная пьянка и деградация", - цитирует его слова URA.news.
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