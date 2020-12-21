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Россия переиграла США и Японию, сделав шаг на опережение: Курилы укрыли "противоракетным колпаком"

21 декабря 2020, 12:55  •  165 • Политика
Россия переиграла США и Японию, сделав шаг на опережение. Так, на Курилах были развёрнуты ЗРК С-300В4. Военный эксперт Алексей Арбатов считает, что данный шаг стал реакцией на планы Пентагона по размещению ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Теперь российские острова укрыты "противоракетным колпаком".
На Курильских островах ранее были развёрнуты ЗРК С-300В4. Данный шаг командования ВС РФ в комментарии для "Интерфакса" оценил академик РАН, военный эксперт Алексей Арбатов.
Он предположил, что размещение данных систем ПВО стало реакцией на планы Пентагона по развёртыванию ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Комплексы между тем помогли создать в районе Курил "противоракетный колпак", обеспечив полное предотвращение доступа потенциального противника к самым восточным рубежам РФ.
"Российская газета" в специальном материале рассказала о главных преимуществах С-300В4. Отмечается, что ЗРК способны эффективно прикрывать местность в 2-3 раза больше по площади, нежели зона действия средств ПВО предыдущих поколений.
Кроме того, комплексы способны сбивать до 16 баллистических ракет, двигающихся на скорости до 4,5 тыс. м/с.
Между тем японские власти высказали своё недовольство в связи с тем, что русские С-300В4 теперь дежурят на Курилах. На это пожаловался генеральный секретарь кабмина страны Кацунобу Като.
Напомним, Токио считает, якобы ряд южных островов в действительности являются аннексированной частью японских территорий.
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