Россия переиграла США и Японию, сделав шаг на опережение: Курилы укрыли "противоракетным колпаком"

На Курильских островах ранее были развёрнуты ЗРК С-300В4. Данный шаг командования ВС РФ в комментарии для "Интерфакса" оценил академик РАН, военный эксперт Алексей Арбатов.

Он предположил, что размещение данных систем ПВО стало реакцией на планы Пентагона по развёртыванию ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Комплексы между тем помогли создать в районе Курил "противоракетный колпак", обеспечив полное предотвращение доступа потенциального противника к самым восточным рубежам РФ.

"Российская газета" в специальном материале рассказала о главных преимуществах С-300В4. Отмечается, что ЗРК способны эффективно прикрывать местность в 2-3 раза больше по площади, нежели зона действия средств ПВО предыдущих поколений.

Кроме того, комплексы способны сбивать до 16 баллистических ракет, двигающихся на скорости до 4,5 тыс. м/с.

Между тем японские власти высказали своё недовольство в связи с тем, что русские С-300В4 теперь дежурят на Курилах. На это пожаловался генеральный секретарь кабмина страны Кацунобу Като.

Напомним, Токио считает, якобы ряд южных островов в действительности являются аннексированной частью японских территорий.