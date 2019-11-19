Россия передала Украине «вещественные доказательства» против себя

Автор:

Латышев Сергей

Москва хотела понравиться участникам встречи в «нормандском формате», которая намечена на 9 декабря в Париже, и подать очередной сигнал Украине к примирению. Киев – получить «вещественные доказательства» против России для начинающихся в четверг в Гааге слушаний арбитражного трибунала по вывернутой наизнанку той же самой истории – делу о «нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей». Состоявшаяся сегодня в Чёрном море передача Украине Россией двух малых бронированных артиллерийских катеров «Никополь» и «Бердянск» и буксира «Яны Капу», участников приведшей к стрельбе провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года, означает, что обе стороны получили, что хотели.

Захваченных тогда же украинских моряков Москва уже передала Киеву – они стали частью пакетной сделки по обмену заключёнными. Ответных шагов Киева по возвращению захваченных Украиной под надуманными предлогами в Чёрном море российских гражданских судов пока нет, и будут ли они – неизвестно. Что касается интернированных в Крыму с 2014 года около 10 украинских военных кораблей, самым крупным среди которых является БДК «Константин Ольшанский», то Москва также готова передать их Украине, но после завершения конфликта в Донбассе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Телеканал Царьград (@tsargradtv) 18 Ноя 2019 в 5:44 PST

Взгляд из Москвы

Согласно сообщению МИД России, Москва тоже рассматривала возвращённые сегодня украинские корабли как «вещественное доказательство», однако, поскольку следственные действия в связи с преднамеренной украинской провокацией в районе Керченского пролива были завершены, их нахождения в России больше не требовалось.

МИД России предупредил, что любые провокации у российских границ будут жёстко пресекаться и впредь. МИД России. Фото: Felix Lipov / Shutterstock.com

Российская сторона намерена и впредь жёстко пресекать любые провокации у своих границ, в том числе в целях обеспечения безопасности судоходства в соответствии с российским законодательством, двусторонними договорами и иными применимыми нормами международного права,

– предупредил МИД России.

На Смоленской площади указали, что Москва по-прежнему считает действия украинских властей год назад «преступлением не только против суверенитета РФ, но и против украинских граждан, которых сознательно подвергли опасности и толкнули на совершение правонарушений».

Взгляд из Киева

Киев, однако, гнёт свою линию. Как сообщила в Facebook 18 ноября замглавы МИД Украины Елена Зеркаль, пока «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» идут в Одессу, команда МИД Украины направляется в Гаагу, чтобы призвать Россию к ответу. А именно «доказать всему миру и арбитражному трибуналу», что проход украинских кораблей в Керченском проливе был «мирным и законным», а действия России – «нарушением норм международного права». В связи с этим Украина, в частности, требует от Москвы, как всегда, «компенсации».

Россия, естественно, не признаёт, что возвращение кораблей Украине может быть как-то связано с международным трибуналом. «Никакой связи здесь нет и быть не может», – отрезал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Украина, как видим, так не считает.

Казённый оптимизм?

Россию всегда отличали лучшие побуждения.

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко заявил ТАСС, что передача трёх кораблей Киеву является демонстрацией дружбы и готовности к диалогу.

Для Киева передача кораблей должна послужить хорошим уроком, из которого новое руководство страны должно сделать как минимум два вывода. Первый – Россия не враг Украине и всегда готова идти на контакт в поиске справедливых решений. И второй – несмотря на всю доброжелательность России, идти на поводу у Вашингтона и быть пешкой в его провокациях Киеву не стоит,

– подчеркнул Козенко.

То же самое сказал агентству глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель: это «серьезный знак украинской власти», сигнал со стороны России о необходимости «налаживания добрососедских партнёрских отношений». По словам Гемпеля, одним из встречных шагов Украины могло бы стать возобновление подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

Интересно, он на самом деле на это надеется?

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий: «Надеюсь, что этот сигнал будет правильно воспринят в Киеве». Фото: State Duma Russia / Globallookpress

Лёгкое недоверие сквозит в словах председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, заявившего ТАСС: «Надеюсь, что этот сигнал будет правильно воспринят в Киеве».

Депутат, однако, тоже увидел в нём со стороны России «жест доброй воли», «своего рода демонстрацию стремления к нормализации российско-украинских отношений» и выразил надежду, что «подобные провокации, на которые отчаянно шёл бывший президент Порошенко, останутся в прошлом».

Они исправятся?

Но неужели Украина действительно снимет водную блокаду Крыма, перестанет захватывать российские гражданские суда в Чёрном море, выполнит со своей стороны Минские соглашения, воздержится от обстрелов в Донбассе, сядет с его руководством за стол переговоров об особом статусе, прекратит вредить России и донимать её исками во всевозможных судах и арбитражах, возобновит экономическое сотрудничество?

Не верится как-то во всё это, даже при новом украинском президенте. Потому что зависимость Киева от США и Брюсселя, как и от внутренних русофобов, остаётся в силе. И даже если Зеленский возжелает чего-то в этом духе, сделать ему этого просто не дадут.

Поэтому и в нынешнем конкретном случае – с кораблями – мы видим ту же картину. Стороны смотрят на одно и то же совершенно различным образом. Россия протягивает Украине руку, а та ведёт её за неё в очередной трибунал.

Единственный по-настоящему позитивный момент от передачи кораблей состоит поэтому в том, что теперь России хотя бы не придётся тратить деньги на их содержание. Не мешало бы так же поступить и с застрявшей в Крыму частью незалежного флота. Украинское пиратство в Чёрном море тоже недопустимо – все захваченные российские суда должны быть возвращены.