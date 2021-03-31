Россия перебросила войска к Украине – NYT

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Обстановка у линии соприкосновения в Донбассе привлекла внимание руководства США

Командование американским вооруженным контингентом в Европе повысило уровень готовности войск до максимального. Это реакция на переброску российских военных подразделений к границе с Украиной, пишет The New York Times.

По информации издания, около четырех тысяч российских солдат, принимавших участие в военных учениях неподалеку от территории Украины, после их окончания 23 марта были отправлены к границе. В связи с этим американское командование в Европе подняло статус вооруженного конфликта на Украине с "возможного" до "потенциально неминуемого".

По оценке бывшего командующего армией США в Европе генерала-лейтенанта Фредерика Б. Ходжеса, увеличение российского контингента у границы Украины на фоне сообщений о нарушении перемирия между Киевом и неподконтрольными ему территориями Донбасса свидетельствуют о том, что "Кремль испытывает новую администрацию Белого дома".

Возможно, это произошло, потому что президент Джо Байден лишь однажды, еще в январе, в разговоре с Владимиром Путиным указал на важность украинского суверенитета. С тех пор Белый дом не уделял внимания украинскому кризису, Байден даже не нашел времени пообщаться с президентом Незалежной Владимиром Зеленским, отмечает The New York Times.

Но теперь все изменится: эскалация напряжения на линии соприкосновения в Донбассе и переброска армейских подразделений России обратили на себя внимание высокопоставленных американских чиновников в США и Европе, пишет издание.

Ранее в ДНР обвинили Украину в подготовке наступления на Донбасс.