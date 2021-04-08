Россия перебрасывает в Чёрное море Каспийскую флотилию и морскую пехоту

Минобороны России объявило о переброске Каспийской флотилии в Чёрное море в рамках сдачи контрольной проверки. В зачётных морских учениях также примут участие подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота.

Более 10 десантных и артиллерийских судов Каспийской флотилии ЮВО России совершают межфлотский переход из Каспийского в Чёрное море.

Как сообщает Минобороны России, экипажи кораблей перед выходом из пункта базирования в Махачкале отработали цикл подготовки в море. Катера также проверила специальная комиссия.

Согласно плану сдачи контрольной проверки экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачётных морских учениях,

- говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов к морским учениям в Чёрном море будут привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Контрольная проверка войск ЮВО проводится по утверждённому плану подготовки войск на 2021 год, подчёркивается в сообщении.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова отметила наращивание сил стран НАТО у границы с Россией, в том числе в Чёрном море.