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Россия ответит за Сирию: Убийство турецких солдат было посланием Кремлю

14 февраля 2020, 11:09  •  155 • Война
Читаете сирийские СМИ? Нет, а зря, потому как в них очень много интересно по ситуации вокруг Идлиба, который сегодня всех нас очень волнует. Например, сирийская газета «аль-Уатан», тесно связанная с местными властями, опубликовала ура-патриотический материал о турецкой интервенции в САР и возможности войны между Дамаском и Анкарой. Хотя нет, возможности войны между Анкарой и Москвой, которая с Дамаском в одной упряжке, ибо именно так и обозначено в одном из первых предложений обозначенной статьи.
Автор с первых строк освобождает Асада и Кремль от необходимости следовать сочинским соглашениям по Идлибу, ибо это — уже не приоритет. Приоритет — выгнать турок из Сирии. Интересно, как автор объясняет причины старта новой военной кампании на северо-западе САР: «Москва и Дамаск перестали быть терпимыми по отношению к турецкому режиму и начали крупномасштабную операцию». А турки… турки ничего не могут с этим поделать. По мнению автора, вряд ли Анкара сможет договориться с Москвой, хоть очень и старается — в пользу этого говорят проваленные в Турции переговоры, состоявшиеся несколько дней назад. Да, именно проваленные, но у нас почему-то об этом не говорят, зато вот сирийцам смущаться нечего. Раз они провалились там, почему должны привести к успеху в Москве? К тому же о ее бессилии говорит истеричность заявлений первых лиц государства. В статье полагают, что это — явный признак неспособности «остановить перемены на севере страны». Все, что сейчас могут получить турки — добиться от русских кое-каких гарантий. Например, Москва может сжалиться и оставить за турками территории в провинции Алеппо, захваченные ими в результате антикурдских операций «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата». Кстати, одной из причин, почему турки практически бессильны в Сирии, автор называет участие Анкары в боевых действиях в Ливии. Мол, там нужны люди, много сил и тому подобное, впрочем, и Сирия Турции нужна для того, чтобы отправлять на убой в Ливию местных боевиков.
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В общем, много увлекательной информации, но вот самое интересное, пожалуй, кроется в финальных абзацах. Один из них начинается словами «Убийство турецких солдат было ясным посланием, в котором говорилось, что присутствие турецких оккупантов в Сирии более неприемлемо». Вообще в статье неоднократно упоминается убийство турецких военных, причем в таком ключе, будто сделано это было целенаправленно. То есть заявления российских военных о непредоставлении информации турецкой стороной явно противоречат тому, как эта история преподносится в статье сирийской правительственной газеты, связанной с самим Асадом (ее владельцем является Рами Махлуф — двоюродный брат Башара Асада и один из наиболее влиятельных бизнесменов САР — авт.).
По информации нашего источника в военных кругах РФ, асадиты, конечно, могли знать о местоположении турецких военных и даже могли принять решение о нанесении удара, но как минимум в первый раз это решение не санкционировалось сверху. Вероятно, оно было принято на месте. Впрочем, из бесед с сирийскими коллегами нашим военным часто приходится слышать недовольство бездействием в отношении турок. Асадиты винят их во многих своих бедах и горячо желают отомстить. Дело в том, что многие в Дамаске связывают интенсивность нападений идлибских боевиков именно с усилением поддержки со стороны Анкары. Есть информация, что Турция поставляла определенные типы вооружений местным группировкам, при этом способствовала американским операциям по поставкам оборудования и оружия в регион. В итоге это приводит к гибели сотен бойцов Сирийской арабской армии и проправительственных формирований. В Дамаске прогнозировали куда меньшие потери.
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Россия понимает недовольство своих коллег в САР, тем не менее, не поддерживает агрессивного настроя. Всему причиной то, что по поводу гибели своих людей Турция будет обращаться с претензией к России, а не к Дамаску, с которым у нее нет непосредственных контактов. К тому же Москва опасается по поводу агрессии по отношению к турецким наблюдательным пунктам, которые остались в тылу у основных сирийских сил, наступающих на позиции идлибских боевиков. Буквально на днях из столицы САР поступало предложение о насильном расформировании этих точек, ибо они могут вызвать проблемы в случае полноценного, пускай и локального конфликта между Сирией и Турцией. Разумеется, Москва не поддержала, так как это действие, скорее всего, и приведет к усугублению конфликта. Сейчас же в преддверии переговоров никакие дополнительные обострения не нужны. На время интенсивность наступления будет понижена — это делается с целью облегчить российско-турецкие переговоры, от которых сейчас зависит будущее Идлиба.
Военное обозрение, новости: Сирийская армия нашла на освобожденной территории оружие, изготовленное на Западе

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