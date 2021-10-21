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Россия ответит на вступление Украины в НАТО – МИД

21 октября 2021, 12:10  •  126 • Политика
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Москва следит за каждым действием Запада в этом направлении
Членство Украины в НАТО повлечет опасные последствия, Россия на этот шаг непременно отреагирует. Об этом заявил замглавы внешнеполитического ведомства РФ Андрей Руденко.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что поддерживает стремление Киева присоединиться к Североатлантическому военному альянсу. В Москве подтвердили, что регулярно слышат подобные высказывания от представителей стран НАТО и даже видят их отражение в различных документах альянса. Но пока воздерживаются от ответа.
"Мы все-таки ориентируемся не на официальную позицию, а на конкретные шаги",
– пояснил дипломат в комментарии РИА "Новости". При этом свою позицию по вопросу членства Украины в НАТО Москва довела до сведения всех сторон четко и недвусмысленно. Соответственно, и Брюссель, и Киев должны понимать, что любой шаг в этом направлении не обойдется без последствий.
На этой неделе министр обороны США нанес визит на Украину. Он обвинил Россию в войне в Донбассе и пообещал защиту территориальной целостности Незалежной.
На этом фоне советник президента Украины Алексей Аретович заявил, что технически страна абсолютно готова к вступлению в НАТО, и пояснил, почему Запад выиграет от этого решения.

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