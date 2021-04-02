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Россия ответит на скопление сил НАТО вокруг Украины – Песков
02 апреля 2021, 15:55 • 184 • Политика
РФ пример меры по обеспечению безопасность своих граждан и территории
В Москве считают неприемлемыми заявления Киева о появлении на территории Украины американских войск. Это ведет к росту напряженности, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 2 апреля.
Он обратил внимание, что украинская сторона в последнее время устраивает множественные провокации на линии соприкосновения в Донбассе. "Действительность пугающая", – так охарактеризовал обстановку на востоке Украины Песков, передает РИА "Новости".
При этом ситуация может усугубиться, если вокруг Украины появится скопление сил НАТО. А такие сигналы Киев уже дает. Появление западных военных вблизи с РФ потребует от Москвы дополнительных мер по обеспечению безопасности своих граждан и территории, предупредили в Кремле.
Ранее представитель администрации президента Украины Владимира Зеленского обратился к послу Канады с призывом усилить боеготовность войск альянса в Европе из-за действий РФ против Незалежной.
В Москве при этом подчеркивают: РФ использует все свое влияние, чтобы сохранить перемирие в Донбассе, но она не является стороной конфликта, поэтому в урегулировании должны быть заинтересованы, в первую очередь, Киев и самопровозглашенные республики.
Ранее в Москве назвали фейком сообщения украинской стороны о готовящейся атаке со стороны России.
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