Россия ответит на санкции США зеркально, но не в экономике - Косачев

Ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что США вводят санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций в связи с присоединением Крыма и ситуацией в Донбассе.

Россия намерена зеркально ответить на любые недружественные дипломатические шаги, в том числе второй пакет американских санкций по делу Скрипалей. Такое заявление сделал «Известиям» глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

При этом, по его словам, нельзя сказать того же об экономике. «Здесь нужно быть более аккуратными и избирательными, чтобы не нанести ущерба собственным интересам», - подчеркнул сенатор.

В то же время в сфере политики, в сфере дипломатии Косачев назвал себя «однозначным сторонником исключительно симметричных мер». По его убеждению, отношения между Россией и США в настоящее время находятся на таком низком уровне, что новый пакет санкций Вашингтона не сумеет оказать на них какого-либо влияния.

Сенатор отметил, что новые санкции США хоть и имеют негативное влияние, но не в состоянии массово затронуть российскую экономику.