Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В России введут пошлины на товары от 500 евро уже с начала 2019 года
В Госдуме прокомментировали заявление Волкера о новых американских санкциях по К...
Макрон о «настоящей европейской армии», отдельной от НАТО и США
Разоблачения Сноудена: Причастен ли Израиль к убийству Хашкаджи?
Главная / Политика

Россия ответит на санкции США зеркально, но не в экономике - Косачев

08 ноября 2018, 22:39  •  99 • Политика
Ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что США вводят санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций в связи с присоединением Крыма и ситуацией в Донбассе.
Россия намерена зеркально ответить на любые недружественные дипломатические шаги, в том числе второй пакет американских санкций по делу Скрипалей. Такое заявление сделал «Известиям» глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
При этом, по его словам, нельзя сказать того же об экономике. «Здесь нужно быть более аккуратными и избирательными, чтобы не нанести ущерба собственным интересам», - подчеркнул сенатор.
В то же время в сфере политики, в сфере дипломатии Косачев назвал себя «однозначным сторонником исключительно симметричных мер». По его убеждению, отношения между Россией и США в настоящее время находятся на таком низком уровне, что новый пакет санкций Вашингтона не сумеет оказать на них какого-либо влияния.
Сенатор отметил, что новые санкции США хоть и имеют негативное влияние, но не в состоянии массово затронуть российскую экономику.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

99
Источник
Похожие новости
07 ноября 2018, 23:54
«Не прямым столкновением, а исками»: Киев хочет биться с Россией за Азовское море в западных судах
08 ноября 2018, 19:24
В России введут пошлины на товары от 500 евро уже с начала 2019 года
08 ноября 2018, 03:09
США введут против России новые санкции из-за Скрипалей после анализа их возможных последствий

08 ноября 2018, 22:39
Красные от стыда: КПРФ «слила» все, что могла
08 ноября 2018, 16:09
С-300 в Сирии снизил вероятность успешных атак Израиля, заявили в САР
08 ноября 2018, 19:24
Финляндия против: Россию не исключат из Совета Европы в 2019 году
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
02 ноября 2018, 16:54
Украина может лишиться 5 тысяч гектаров земли в пользу Польши из-за эрозии
03 ноября 2018, 15:54
США призвали прекратить «безумие НАТО», грозящее войной с Россией
02 ноября 2018, 10:25
«Масштаб катастрофы представить сложно»: на Украине может начаться массовое отключение отопления
06 ноября 2018, 03:54
Что Шойгу сделал в армии за шесть лет
02 ноября 2018, 10:25
«Ответ санкциям»: Украина арестовала груз следовавшего из России в Бельгию судна
05 ноября 2018, 19:54
Стих Шнурова об изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе дошёл до депутатов Госдумы
05 ноября 2018, 03:39
Хуг отказался называть Россию «агрессором»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.