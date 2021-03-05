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Россия ответит на санкции США персональным "стоп-листом" - Захарова
05 марта 2021, 15:05 • 200 • Политика
Россия ответит на санкции США, введённые против нашей страны, персональным стоп-листом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Уже в скором времени Россия опубликует ответный стоп-лист граждан США. Об этом журналистам сообщила Мария Захарова.
Напомним, ранее ЕС, а вслед за европейцами и США ввели против России санкции из-за дела Алексея Навального. В том числе голословно обвинив несколько российских организаций в якобы производстве биологического и химического оружия.
Мария Захарова прокомментировала очередные западные рестрикции, отметив, что речь идёт только о "поводе для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела". Дипломат также подчеркнула, что Россия с этим не намерена мириться.
У себя в Facebook Захарова также кратко, буквально в пяти словах, ответила ЕС и США.
"Призываем коллег не играть с огнём", - пригрозила дипломат.
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