Россия ответит на санкции США персональным "стоп-листом" - Захарова

Россия ответит на санкции США, введённые против нашей страны, персональным стоп-листом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Уже в скором времени Россия опубликует ответный стоп-лист граждан США. Об этом журналистам сообщила Мария Захарова.

Напомним, ранее ЕС, а вслед за европейцами и США ввели против России санкции из-за дела Алексея Навального. В том числе голословно обвинив несколько российских организаций в якобы производстве биологического и химического оружия.

Мария Захарова прокомментировала очередные западные рестрикции, отметив, что речь идёт только о "поводе для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела". Дипломат также подчеркнула, что Россия с этим не намерена мириться.

У себя в Facebook Захарова также кратко, буквально в пяти словах, ответила ЕС и США.

"Призываем коллег не играть с огнём", - пригрозила дипломат.