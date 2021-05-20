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Россия ответит на дерзкий выпад Северной Македонии

20 мая 2021, 10:50  •  140 • Политика
Дерзкий выпад Северной Македонии, заявившей о высылке русского дипломата, не останется без ответа. Об этом заявили в МИД России.
18 мая сообщалось о том, что власти Северной Македонии объявили персоной нон грата русского дипломата. Должность дипломатического сотрудника и причины его депортации не уточнили, однако, по данным СМИ, высылка дипломата может быть связана с недавним скандалом в Чехии.
В МИД России решительно осудили "подобные немотивированные действия, которые не могут не отразиться на российско-северомакедонских отношениях".
"Ответные меры последуют", - говорится в сообщении.

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