Россия ответит на дерзкий выпад Северной Македонии

Дерзкий выпад Северной Македонии, заявившей о высылке русского дипломата, не останется без ответа. Об этом заявили в МИД России.

18 мая сообщалось о том, что власти Северной Македонии объявили персоной нон грата русского дипломата. Должность дипломатического сотрудника и причины его депортации не уточнили, однако, по данным СМИ, высылка дипломата может быть связана с недавним скандалом в Чехии.

В МИД России решительно осудили "подобные немотивированные действия, которые не могут не отразиться на российско-северомакедонских отношениях".

"Ответные меры последуют", - говорится в сообщении.