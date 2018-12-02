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Россия ответит Киеву упрощением для украинцев получения гражданства РФ – Путин

02 декабря 2018, 02:24  •  81 • Политика
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет вводить ограничения в отношении граждан Украины в ответ на аналогичные действия Киева. По его словам, вместо этого Россия поступит наоборот – упростит порядок пребывания украинцев в России и получение ими гражданства нашей страны.
Таким образом президент ответил на вопрос журналистов в ходе итоговой пресс-конференции на G20 о возможных зеркальных мерах России в отношении Украины, ранее ограничившей въезд граждан РФ на свою территорию.
«Мы никаких ограничений в отношении граждан Украины вводить не будем, мы, наоборот, пойдём по пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории и либерализации получения ими российского гражданства», - заявил президент.
Ранее в ходе того же выступления российский лидер обвинил официальный Киев в том, что он является «партией войны», нацеленной на дальнейшее продолжение конфликта с Россией. Таким образом Порошенко, по словам Путина, пытается прикрыть свои провалы во внутренней политике.

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