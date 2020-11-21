Россия ответила Великобритании новыми санкциями

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Ограничения приняты в отношении 25 граждан страны

В ответ на санкции Лондона, связанные с делом Магнитского, Россия запретила въезд 25 гражданам Великобритании. Об этом заявили в российском МИД.

Как заявила Мария Захарова, в июле власти Британии под "надуманными и абсурдными" предлогами ввели санкции в отношении нескольких российских чиновников.

"По всем сюжетам, связанным со смертью Магнитского, нами не раз давались исчерпывающие комментарии и разъяснения, которые, видимо, в Лондоне предпочитают не замечать", – приводит ее слова РИА "Новости".

Она также отметила, что российской стороне до сих пор непонятно, на каком основании Лондон назначает виновных и предъявляет им подобную форму "наказания". Подобное, заявила дипломат, можно назвать попыткой вмешаться во внутренние дела государства со стороны Великобритании и намерением надавить на российскую систему правосудия.

Напомним, в 2018 году Лондон принял закон "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" с "поправкой Магнитского". Однако только после выхода из ЕС его смогли применить. В результате под санкции попали 25 россиян, среди которых глава СК Александр Бастрыкин. Им запретили въезд на территорию Великобритании, а все активы, находящиеся в этой стране, заморозили.