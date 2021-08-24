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Россия ответила Украине на призыв "приобщиться" к "Крымской платформе"

24 августа 2021, 19:55  •  145 • Политика
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/www.globallookpress.com
В МИД напомнили, кто финансировал мероприятие
Российская сторона не видит для себя возможности принять участие в инициированном украинскими властями саммите "Крымская платформа". Соответствующее заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Гослужащая указала, что официально озвученная цель проекта, который разрабатывали экспертные круги Соединенных Штатов, Британии и Евросоюза, заключается в "деоккупации" и "возвращении" региона под контроль украинской администрации. Финансировало проект Агентство США по международному развитию.
Сами участвовавшие на саммите публичные лица представляли в основном интересы Североатлантического альянса вместе с рядом международных организаций, которые полагают, что Крым необходимо отторгнуть от РФ путем силового метода в виде использования политических и экономических рычагов.
Захарова указала, что украинская инициатива является лишь популизмом, который не имеет ничего общего с текущими реалиями и призван сохранить в медийном поле тематику "временной оккупации" Крыма. Для РФ же этот пример стал очередным подтверждением попыток посягательства на территориальную целостность.
В МИД отреагировали на призыв к России "приобщиться" к участию в саммите.
"Не видим для себя возможности участия в данном политическом действии ввиду его циничной антироссийской направленности", – говорится в тексте заявления Захаровой.
Госслужащая указала, что Россия открыта к переговорам и взаимодействию с партнерами из других стран в деле раскрытия всего потенциала полуострова и приглашает желающих посетить Крым, чтобы принять участие в сотрудничестве в сферах культуры, экономики, а также обсуждению вопросов гуманитарного характера.
Ранее Захарова порекомендовала Зеленскому "не позориться" с названиями саммитов, которые президент Украины именует в честь иностранных регионов.
 

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