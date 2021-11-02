Россия ответила на заявления об угрозах семьям жертв MH17

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Посол РФ в Нидерландах опроверг обвинения местных СМИ

Вероятно, голландские журналисты решили лишний раз пропиариться на трагической теме крушения рейса MH17 малазийских авиалиний, произошедшего в 2014 году на территории Донбасса. В местной прессе появились скандальные публикации о неких людях в черных очках, которые преследуют адвокатов семей жертв авиакатастрофы.

Глава российской дипломатической миссии в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что обвинения в угрозах свидетелям дела высосаны из пальца. По словам посла, голландские СМИ делают безосновательные публикации, которые потом приводят к неадекватной реакции местных парламентариев.

Дипломат подчеркнул, что после скандальной публикации в газете одни из голландских депутатов потребовал вызвать и отчитать посла России. Другой народный избранник, по словам Шульгина, забеспокоился, что власти Нидерландов никак не реагируют на преследование участников судебного процесса по крушению "Боинга 777", и потребовал немедленно ввести санкции.

Напомним, ранее стало известно, что адвокат подсудимого по делу о крушении рейса MH17 обвинила прокуратуру в утаивании важнейших деталей. Защитник интересов Олега Пулатова засомневалась в беспристрастности противоположной стороны. Российский дипломат тоже не стал исключать, что следствие по делу может вестись однобоко.