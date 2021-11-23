Россия ответила на угрозу шуткой: В Швеции очень обиделись

Россия подняла Швецию на смех из-за заявления министра обороны Хультквиста, сообщает SVT. Глава ведомства пытался запугать Москву отправкой шведских войск на Украину. Ему в ответ напомнили про бой под Полтавой 1709 года.

В Швеции обиделись на едкий комментарий посольства России по поводу заявления шведского министра обороны Петера Хультквиста об отправке военных на Украину. Страну подняли на смех, заявил эксперт стокгольмского Института оборонных исследований Каролина Вендиль Паллин.

Речь идёт про слова главы Минобороны Швеции, сказанные им во вторник 16 ноября. Он пригрозил России, что Швеция отправит свои войска на Украину. Ему незамедлительно ответили в посольстве России.

Хотели бы напомнить господину Хультквисту, что он не первый военный лидер Швеции, который пытается запугать Россию мощью доблестной армии, планируя отправить своих военных на Украину,

- говорится в заявлении русских дипломатов.

Таким образом Россия поднимает Швецию на смех,

- прокомментировал ответ посольства России шведский эксперт в эфире SVT.

Напомним, что заявление русского представительства в Швеции является отсылкой к событиям 1709 года. Тогда армия России под предводительством Петра I разгромила под Полтавой войско шведского короля Карла XII. Это стало переломным моментом в Северной войне, которая покончила с доминированием Швеции в Северной Европе.