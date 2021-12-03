Россия ответила на провокации НАТО в Чёрном море "сюрпризом" на Курилах

Расчёты берегового ракетного комплекса "Бастион" ТОФ заступили на дежурство на Курилах. Военный эксперт назвал это ответом на провокации НАТО.

Расчёты берегового противокорабельного ракетного комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота (ТОФ) начали дежурство на острове Матуа на Курилах. Военный эксперт Борис Усвяцов назвал это ответом России на провокации НАТО.

Он указал, что в послевоенной конституции Японии чётко прописано, что страна не должна иметь наступательные военные средства. Однако Токио уже давно нарушает это положение за счёт размещения американских военных сил.

Учитывая активизацию американцев, особенно на Хоккайдо и Окинаве, где находятся на постоянной основе ВС США, включая военно-морскую компоненту. Было принято решение контролировать проливную зону с нашей территории новым ракетным комплексом,

- объяснил эксперт решение военных России о размещении "Бастионов".

Специалист добавил, что появление береговых противокорабельных ракетных комплексов на Курилах именно сейчас - не случайно. По мнению военного эксперта, таким образом Москва посылает чёткий сигнал - любые провокации в регионе будут жёстко пресекаться.

Ракетный комплекс установлен, чтобы выполнить задачу превентивных мероприятий и отслеживать различные недружественные акции со стороны американцев и японцев,

- сказал Борис Усвяцов в беседе с Nation News.

Он напомнил, что только за этот год в Чёрном море прошло 90 военных учений с участием американцев и других стран НАТО. Поэтому Россия должна обеспечить безопасность своих границ, особенно восточное направление.