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Россия ответила на провокации НАТО в Чёрном море "сюрпризом" на Курилах
03 декабря 2021, 02:20 • 116 • Политика
Расчёты берегового ракетного комплекса "Бастион" ТОФ заступили на дежурство на Курилах. Военный эксперт назвал это ответом на провокации НАТО.
Расчёты берегового противокорабельного ракетного комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота (ТОФ) начали дежурство на острове Матуа на Курилах. Военный эксперт Борис Усвяцов назвал это ответом России на провокации НАТО.
Он указал, что в послевоенной конституции Японии чётко прописано, что страна не должна иметь наступательные военные средства. Однако Токио уже давно нарушает это положение за счёт размещения американских военных сил.
- объяснил эксперт решение военных России о размещении "Бастионов".
Специалист добавил, что появление береговых противокорабельных ракетных комплексов на Курилах именно сейчас - не случайно. По мнению военного эксперта, таким образом Москва посылает чёткий сигнал - любые провокации в регионе будут жёстко пресекаться.
- сказал Борис Усвяцов в беседе с Nation News.
Он напомнил, что только за этот год в Чёрном море прошло 90 военных учений с участием американцев и других стран НАТО. Поэтому Россия должна обеспечить безопасность своих границ, особенно восточное направление.
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