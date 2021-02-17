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Россия ответила на призыв эстонского парламента ввести новые санкции

17 февраля 2021, 06:15  •  80 • Политика
Посольство РФ в Эстонии предупредило, что призывы парламента прибалтийской страны к ужесточению санкций против России ухудшат и без того напряженные отношения Москвы и Таллина. Соответствующее заявление опубликовано 16 февраля на сайте российского диппредставительства.
Отмечается, что накануне в эстонском парламенте был принят документ с призывом к ЕС разработать политику ограничений, которая «вынудит Россию отказаться от агрессивной внешней политики». В голосовании приняли участие только 66 депутатов из 101.
В ответ российские дипломаты обвинили инициаторов санкций в том, что те «погрязли в болоте русофобии».
«К сожалению, уже в первые дни работы нового правительства Эстонии прозвучали заявления об отсутствии «оснований» для выстраивания отношений с Россией, сопровождавшиеся заезженными квазиаргументами насчет исходящей от России угрозы», — говорится в заявлении посольства РФ.
Кроме того, в российском диппредставительстве отметили, провал инициативы более выгоден эстонцам, поскольку открывает «перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества в атмосфере, лишенной искусственно нагнетаемых страхов и культивирования образа врага».
10 февраля сообщалось, что глава столичной фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Март Каллас назвал человеческим мусором русскоязычных жителей Эстонии. Подобное заявление депутат сделал в Facebook, комментируя пост экс-министра иностранных дел страны Урмаса Рейнсалу.
Урмас Рейнсалу в своем посте 6 февраля писал о том, как возмущен сравнением российских участников незаконных акций с защитниками «Бронзового солдата». Он отмечал, что такое мнение предает эстонскую государственность и российскую демократию.

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