|
Россия ответила на объявление Болгарией российского дипломата персоной нон грата. Зеркально
05 декабря 2019, 18:24 • 89 • Политика
Российские власти зеркально ответили на полученную в октябре ноту МИД Болгарии об объявлении сотрудника российского посольства персоной нон грата: 6 декабря было объявлено о принятии такой же меры по отношению к сотруднику болгарского диппредставительства в РФ.
Напомним, ранее Болгария попыталась завести дело по обвинению в разведдеятельности на одного из сотрудников российского посольства в Болгарии. Но в связи с его дипломатической неприкосновенностью чиновника объявили персоной нон грата и выслали из Болгарии. Также Болгария отказала в визе новому российскому военному атташе.
Российский МИД тогда отверг обвинения своего сотрудника в шпионаже и оставил за собой право на ответные действия. Болгарский дипломат должен покинуть пределы РФ в течение 24 часов. Об этом уже проинформирован посол Болгарии в Москве Атанас Крастин.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
89
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 декабря 2019, 17:39
|
04 декабря 2019, 09:54
|
30 ноября 2019, 05:09
|
30 ноября 2019, 05:09
|
01 декабря 2019, 16:39
|
01 декабря 2019, 03:39
|
30 ноября 2019, 21:24