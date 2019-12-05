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Россия ответила на объявление Болгарией российского дипломата персоной нон грата. Зеркально

05 декабря 2019, 18:24  •  89 • Политика
Российские власти зеркально ответили на полученную в октябре ноту МИД Болгарии об объявлении сотрудника российского посольства персоной нон грата: 6 декабря было объявлено о принятии такой же меры по отношению к сотруднику болгарского диппредставительства в РФ.
Напомним, ранее Болгария попыталась завести дело по обвинению в разведдеятельности на одного из сотрудников российского посольства в Болгарии. Но в связи с его дипломатической неприкосновенностью чиновника объявили персоной нон грата и выслали из Болгарии. Также Болгария отказала в визе новому российскому военному атташе.
Российский МИД тогда отверг обвинения своего сотрудника в шпионаже и оставил за собой право на ответные действия. Болгарский дипломат должен покинуть пределы РФ в течение 24 часов. Об этом уже проинформирован посол Болгарии в Москве Атанас Крастин.

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