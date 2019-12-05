Россия ответила на объявление Болгарией российского дипломата персоной нон грата. Зеркально

Напомним, ранее Болгария попыталась завести дело по обвинению в разведдеятельности на одного из сотрудников российского посольства в Болгарии. Но в связи с его дипломатической неприкосновенностью чиновника объявили персоной нон грата и выслали из Болгарии. Также Болгария отказала в визе новому российскому военному атташе.

Российский МИД тогда отверг обвинения своего сотрудника в шпионаже и оставил за собой право на ответные действия. Болгарский дипломат должен покинуть пределы РФ в течение 24 часов. Об этом уже проинформирован посол Болгарии в Москве Атанас Крастин.