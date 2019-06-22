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Россия ответила Грузии: Закрыто авиасообщение и туризм

22 июня 2019, 00:24  •  123 • В России

Надо признать, что Россия нечасто отвечает на недружелюбные выпады соседних государств быстро и жестко. Но в случае с Грузией на ответ на инцидент с российскими дипломатами и всплеск русофобии понадобилось меньше суток. Владимир Путин в пятницу вечером подписал указ "об отдельных мерах по обеспечению нацбезопасности России и её граждан".

Владимир Путин в пятницу вечером подписал указ "об отдельных мерах по обеспечению нацбезопасности России и её граждан"Фото: REUTERS

В нем "в целях обеспечения национальной безопасности и защиты граждан России от преступных и иных противоправных действий" временно запрещается осуществлять воздушные перевозки граждан с территории России на территорию Грузии. То есть улететь, например, из Москвы в Тбилиси напрямую будет нельзя, что, разумеется, очень негативно скажется на потоке российских туристов. Распоряжение вступает в силу с 8 июля. Такая отсрочка объясняется желанием дать возможность вернуться в Россию тем, кто уже находится в Грузии и купил билеты обратно.

Безнаказанно называть Россию агрессором и атаковать ее дипломатов больше нельзяФото: REUTERS

Кроме этого, в указе есть мера и непосредственно по туризму. "Рекомендовать туроператорам и турагентам на время действия запрета воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан с территории России на территорию Грузии". Правительству дано распоряжение "принять меры по обеспечению возвращения в Россию ее граждан, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа", а министерству иностранных дел - обеспечить координацию действий с властями Грузии при решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности граждан России и их возвращением.

Безнаказанно называть Россию агрессором и атаковать ее дипломатов больше нельзя.

Россия ответила ГрузииФото: REUTERS

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