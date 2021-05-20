Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Украина, иди в жопу»: украинка и её дети выбросили паспорта
Русская девушка лишила журналистов США дара речи двумя фразами: "Не кажется...
Россия готовит новый удар по транзитным амбициям Прибалтики
"Унижение. Стыд. Неадекватность": "Евротрио" вызвало резкую ...
Главная / Политика

Россия ответила Дании на желание усилить присутствие НАТО

20 мая 2021, 20:55  •  98 • Политика
Фото: Sgt. Justin Toledo/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Сверхдержава "вмешалась в дебаты" между членами альянса, утверждает источник
Размещение дополнительных сил Соединенных Штатов в Гренландии и Арктике означает, что Дания отказывается от своей ответственности за сохранение в регионе низкого уровня напряжения. Соответствующее заявление сделал посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.
Представитель России также заявил, что присутствие Североатлантического альянса в регионе недопустимо.
"В Арктике нет места ни для НАТО, ни для его вооружений", – заявил Барбин.
По мнению датских медиа, реакция посла самым непосредственным образом подтверждает внимание России, обращенное на недавнее заявление главы правительства Дании и министра иностранных дел Пеле Броберга об "исландской модели" обороны острова – речь идет о соглашении со Штатами по гарантиям обороны.
Так, Бруберг заявил в одном из недавних интервью, что Копенгаген готов воспользоваться помощью Соединенных Штатов для сохранения "стратегических позиций". В подобном ключе высказалась и премьер Метте Фредериксен на встрече с государственным секретарем США, выразившая беспокойство из-за наращивания военной мощи РФ, передает местная газета Berlingske.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты стремятся к усилению своего влияния на территории Арктики из-за растущего присутствия России в регионе.
До этого в американских ВВС заявляли, что около 200 летчиков направлены на норвежскую базу для развертывания эскадрильи бомбардировщиков. До этого США проводили с Норвегией военные учения на Заполярье, отработав боевые действия в условиях Крайнего Севера.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



98
Источник
Похожие новости
20 мая 2021, 03:30
Всю разницу между русскими и американцами показало одно фото
20 мая 2021, 12:40
"Может, бахнем?": "Секретная" запись беседы Лаврова, Шойгу и Путина восхитила Рунет
20 мая 2021, 01:40
"Истерическое поведение": Инцидент с микрофоном при Лаврове выявил беду мировой политики
20 мая 2021, 01:40
Путин назвал идеального союзника России: Хватило одной фразы
20 мая 2021, 09:00
Блинкен сбросил маску при виде Лаврова
20 мая 2021, 12:40
"Дали прочитать нужный текст": Зеленский за пять секунд сдал план борьбы Киева за Минск
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 мая 2021, 13:10
Россия готовит удар по США: В самое "подбрюшье" - Sohu
15 мая 2021, 09:50
Доллар бьёт тридцатилетний рекорд. Эксперт предупредил о новых потрясениях
15 мая 2021, 01:35
Евросоюз оказался в замешательстве из-за Белоруссии
16 мая 2021, 23:25
Американский подполковник "остановил" Украину словами Путина
14 мая 2021, 02:40
Медведев поставил Зеленскому "диагноз"
20 мая 2021, 09:00
Блинкен сбросил маску при виде Лаврова
17 мая 2021, 10:25
Россия больше ничего не ждёт от Украины: Путин установил новые границы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.