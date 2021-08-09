Россия ответила Британии персональными санкциями

Россия ввела санкции против нескольких граждан Британии в ответ на заявления Лондона по Чечне. "В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций", - говорится в заявлении МИД.

Министерство иностранных дел России объявило о введении санкций против граждан Великобритании, которые "плотно вовлечены в антироссийскую деятельность". Британцам был закрыт въезд в Россию.

Сообщается, что поводом для введения санкций стали аналогичные меры со стороны Лондона в адрес русских граждан. Речь идёт о санкциях, введённых Британией под предлогом "нарушений прав человека" в Чечне.

В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании,

- гласит заявление МИД России.

В ведомстве добавили, что поведение Лондона является наглядной демонстрацией истинных намерений британского правительства в отношении России. Речь идёт о стремлении властей Великобритании и дальше вести деструктивную деятельность против России.

В МИД подчеркнули, что "лёгкость", с которой Лондон сначала назначает виновных, а потом вводит против них "наказание", нельзя назвать иначе как попыткой вмешательства во внутренние дела России. Также это рассматривается как попытка надавить на правосудие в России.