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Россия ответила Британии персональными санкциями
09 августа 2021, 22:15 • 153 • Политика
Россия ввела санкции против нескольких граждан Британии в ответ на заявления Лондона по Чечне. "В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций", - говорится в заявлении МИД.
Министерство иностранных дел России объявило о введении санкций против граждан Великобритании, которые "плотно вовлечены в антироссийскую деятельность". Британцам был закрыт въезд в Россию.
Сообщается, что поводом для введения санкций стали аналогичные меры со стороны Лондона в адрес русских граждан. Речь идёт о санкциях, введённых Британией под предлогом "нарушений прав человека" в Чечне.
- гласит заявление МИД России.
В ведомстве добавили, что поведение Лондона является наглядной демонстрацией истинных намерений британского правительства в отношении России. Речь идёт о стремлении властей Великобритании и дальше вести деструктивную деятельность против России.
В МИД подчеркнули, что "лёгкость", с которой Лондон сначала назначает виновных, а потом вводит против них "наказание", нельзя назвать иначе как попыткой вмешательства во внутренние дела России. Также это рассматривается как попытка надавить на правосудие в России.
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