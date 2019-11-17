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Россия отвернётся от доллара: Что предпочтёт Москва? - Les Echos

17 ноября 2019, 21:24  •  39 • Политика
Французское издание Les Echos пишет, что Россия продолжает путь дедолларизации. Автор издания гадает, какой валюте, после того как отвернётся от доллара, Москва отдаст своё предпочтение. По его мнению, это будут юань и евро.
"Дедолларизация остаётся инструментом на службе дипломатии, способствующим сплочению стран БРИКС против Соединённых Штатов", - отметил автор публикации во французском издании Les Echos.
Он поясняет, что Россия продолжает путь дедолларизации, предсказывая, что "после Центрального банка именно Российский суверенный фонд отвернётся от доллара". Автор также гадает, какую валюту, после того как отвернётся от доллара, предпочтёт Москва. По его мнению, это будут "валюты диверсификации, такие как юань или евро".
В публикации указывается, что на американскую валюту "приходится чуть более трети всех активов Российского суверенного фонда", составляющего $125 миллиардов. Однако, подчеркивает также автор статьи, уже в следующем году Фонд национального благосостояния сократит долю своих инвестиций в долларах в пользу других валют, таких как юань. В качестве обоснования для этого указываются в том числе и геополитические мотивы.
В статье упоминается, что уже пять лет, начиная с 2014-го, наша страна ведет процесс отказа от американской валюты с целью обойти введенные против России санкции.
"Для Москвы это средство возмездия и протеста американской гегемонии, - утверждает автор публикации. - Центробанк России заключил соглашения об обмене валюты со странами, "находящимися в деликатных отношениях" с США, такими как Иран, Китай и Турция.

Рубль для стран БРИКС

Россия продолжает постепенно выжимать доллар из мировой торговли. Российский президент Владимир Путин предложил использовать рубль в качестве валюты для расчётов между странами БРИКС.
"Хотел бы напомнить, что российская национальная валюта - рубль - полностью и свободно конвертируется на любые мировые валюты", - сказал российский лидер на встрече с членами делового совета БРИКС.
Путин подчеркнул, что благодаря устойчивой экономической ситуации в России рубль может быть дополнительным средством расчётов между странами - членами БРИКС. Также президент России призвал нарастить финансирование Нового банка развития БРИКС в нацвалютах. Путин пояснил, что это позволит повысить вес валют стран БРИКС в мировой экономике и избежать ненужных рисков при взаимных расчётах в этих валютах.
Напомним, что в группу БРИКС входят пять стран - Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. Объединение было создано в 2006 году на Петербургском экономическом форуме, на который приехали министры экономики соответствующих стран.

Лучше "зайчик", чем доллар?

Интерес граждан России к депозитным вкладам в рублях начал снижаться. Об этом сообщает телеканал "360".
Согласно отчёту компании "Сбербанк Управление Активами", 94% граждан предпочитают копить деньги в рублях, 11% - в долларах, 9% - в евро, 3% - в иных валютах. Однако тренд начал меняться в связи с падением ставок. В частности, граждане начали присматриваться к покупке ценных бумаг и участию в паевых фондах.
"Структурно накопления будут видоизменяться в сторону большей пропорции инвестиционных инструментов", - заявили в Сбербанке.
При этом спрос на американскую валюту снизился с 6% до 4%, а на евро сохраняется на уровне 3%. Это означает, что население не ожидает резких колебаний нацвалют. Третьей по популярности иностранной валютой оказался белорусский рубль. Эксперты объясняют это тем, что в банках Белоруссии ставки по вкладам выше, чем в России.

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