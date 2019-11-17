Россия отвернётся от доллара: Что предпочтёт Москва? - Les Echos

"Дедолларизация остаётся инструментом на службе дипломатии, способствующим сплочению стран БРИКС против Соединённых Штатов", - отметил автор публикации во французском издании Les Echos.

Он поясняет, что Россия продолжает путь дедолларизации, предсказывая, что "после Центрального банка именно Российский суверенный фонд отвернётся от доллара". Автор также гадает, какую валюту, после того как отвернётся от доллара, предпочтёт Москва. По его мнению, это будут "валюты диверсификации, такие как юань или евро".

В публикации указывается, что на американскую валюту "приходится чуть более трети всех активов Российского суверенного фонда", составляющего $125 миллиардов. Однако, подчеркивает также автор статьи, уже в следующем году Фонд национального благосостояния сократит долю своих инвестиций в долларах в пользу других валют, таких как юань. В качестве обоснования для этого указываются в том числе и геополитические мотивы.

В статье упоминается, что уже пять лет, начиная с 2014-го, наша страна ведет процесс отказа от американской валюты с целью обойти введенные против России санкции.

"Для Москвы это средство возмездия и протеста американской гегемонии, - утверждает автор публикации. - Центробанк России заключил соглашения об обмене валюты со странами, "находящимися в деликатных отношениях" с США, такими как Иран, Китай и Турция.

Рубль для стран БРИКС