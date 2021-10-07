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Россия отвергла обвинения Запада в применении нервно-паралитических веществ

07 октября 2021, 08:05  •  45 • Политика
Россия категорически отвергает обвинения стран Запада в причастности Москвы к применению нервно-паралитического вещества «Новичок». Об этом в четверг, 7 октября, в ходе заседания первого комитета Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) заявил и. о. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.
По его словам, российская сторона категорически отвергает заявления Великобритании, США, Польши и Эстонии по поводу якобы причастности Москвы к применению веществ нервно-паралитического действия, именуемых на Западе «Новичками».
«Шитые белыми нитками две истории — дело Скрипалей и дело Навального — это звенья единой цепи, пропагандистская кампания, целью которой является оказание на нашу страну политического и экономического давления», — сказал Воронцов, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, трансляция которого велась на сайте организации.
Также дипломат отметил, что секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) категорически отказался совместно с Россией расследовать ситуацию с Навальным, несмотря на то что год назад Москва обращалась в техсекретариат ОЗХО технического содействия по ст. 8 конвенции. Но «бюрократическая волокита» не привела к результату. Ведомство, по его словам, затягивало выезд экспертов в Россию и предъявляло стране свои требования.
«Видимо, им есть что скрывать и чего опасаться», — предположил Воронцов, комментируя причину «странного поведения» ведомства.
20 августа 2020 года блогер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время полета рейса Томск–Москва. Самолет экстренно сел в Омске, блогера госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали его состояние, он был переведен на лечение в берлинскую клинику «Шарите».
Там заявили о выявлении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Но взятые у него в России анализы их наличия не показали. Немецкая сторона не предоставила доказательства «отравления» и проигнорировала ряд запросов российской стороны.
В конце августа 2021 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Лондон признался в манипуляциях по ситуации с якобы отравлением блогера Навального. А российский МИД назвал инцидент с его госпитализацией в Омске спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России.
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