Россия отвела от себя большую опасность: Шрёдер назвал "реальную причину" возвращения Крыма

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в беседе с немецкой газетой Spiegel рассказал, что, по его мнению, стало реальной причиной возвращения Крыма в состав России.

Он выразил уверенность, что поводом к этому послужило расширение НАТО, отметив, что как раз до воссоединения РФ и полуострова к военно-политическому блоку присоединились ряд стран.

Более того, это разрастание имело продолжение в тот период. Так, американская сторона инициировала дискуссии о вступлении в Североатлантический альянс также Украины и Грузии.

Это было не что иное, как стратегия окружения России, - подчеркнул Шрёдер.

Он, в частности, обратил внимание, что нынешний стратегический порт РФ в Севастополе мог оказаться непосредственно в зоне влияния НАТО, что создало бы потенциальную военную угрозу для Москвы.