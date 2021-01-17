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Россия отвела от себя большую опасность: Шрёдер назвал "реальную причину" возвращения Крыма
17 января 2021, 16:40 • 94 • Политика
Шрёдер назвал "реальную причину" возвращения Крыма в состав РФ. Он заметил, что Россия, воссоединившись с полуостровом, отвела от себя большую опасность. По его мнению, поводом послужили расширение НАТО и дальнейшие перспективы разрастания блока.
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в беседе с немецкой газетой Spiegel рассказал, что, по его мнению, стало реальной причиной возвращения Крыма в состав России.
Он выразил уверенность, что поводом к этому послужило расширение НАТО, отметив, что как раз до воссоединения РФ и полуострова к военно-политическому блоку присоединились ряд стран.
Более того, это разрастание имело продолжение в тот период. Так, американская сторона инициировала дискуссии о вступлении в Североатлантический альянс также Украины и Грузии.
Он, в частности, обратил внимание, что нынешний стратегический порт РФ в Севастополе мог оказаться непосредственно в зоне влияния НАТО, что создало бы потенциальную военную угрозу для Москвы.
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