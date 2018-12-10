Россия оттеснила Великобританию и заняла второе место в мире по производству оружия

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира сделал вывод, что Россия впервые с начала 2000-х годов вышла на второе место в мире по производству оружия. Отмечается, что РФ оттеснила Великобританию, которая занимала второе место в данном рейтинге с 2002 года.

Такие данные следуют из отчета. Аналитики полагают, что общая доля продаж вооружений, производимыми российскими компаниями, в прошлом году составила 9,5%. А помимо этого, на протяжении семи лет российской стороне удалось значительно увеличить объем продаж вооружения.

И этот рост, по мнению исследователей, напрямую связан с программой модернизации вооружения в России. Отметим, что с 2002 года второе место в рейтинге занимала Великобритания. Однако сейчас она переместилась на третье место с долей в 9%. На первом же месте оказались США, на долю которых приходится 57%.

Аналитики также говорят, что теперь общие объемы продаж ста крупнейших в мире производителей вооружения увеличились за прошлый год - на 2,5%. И это говорит о постоянном росте продаж за последние три года, при этом в течение пяти лет до 2016 года в этой сфере было замечено падение объемов.

Ранее, напомним, лазерные комплексы «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурство, сообщает официальная газета Вооруженных сил России «Красная звезда». Об уникальном комплексе российский лидер Владимир Путин рассказывал весной этого года, выступая с посланием Федеральному Собранию.

Оснащать российские войска оружием на новых физических принципах начали с прошлого года. Напомним, это было в рамках государственной программы вооружений.

Личный состав подразделений, где стоит на вооружении лазерное оружие, уже прошел полную переподготовку на базе Военно-космической академии имени Можайского. Сообщается, что военнослужащие получили необходимые знания - как в теории, так и на практике.