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Россия оценила "успехи" Байдена в Афганистане: "Рост наркопроизводства достиг небывалых пределов"

26 января 2022, 09:50  •  44 • Политика
Члены русской миссии в ООН прокомментировали заявление американских коллег об успешной политике США в Афганистане. Наши дипломаты поставили под сомнение достижения Байдена, отметив, что единственное, в чём преуспела нынешняя администрация Белого дома, - это укрепление наркобизнеса в этой стране.
Пытаясь представить свои действия в Афганистане как успех, американские дипломаты лицемерят. С таким заявлением выступила миссия России в ООН, комментируя релиз своих американских коллег, в котором те с гордостью подвели итоги первого года президентства Джо Байдена.
В тексте заявления русского постпредства говорится, что итог двадцатилетнего присутствия американских и натовских военных в Афганистане при всём желании невозможно считать успехом. Скорее, совсем наоборот - миссия США провалилась.
Наши специалисты по международным отношениям указали на то, что американцам не удалось справиться с терроризмом, более того, их присутствие в Афганистане лишь усилило статус этой страны как "рассадника терроризма и наркотиков".
Эксперты напомнили, что помимо "Аль-Каиды"*, в Афганистане серьёзно укрепило своё влияние и "Исламское государство"*, при этом рост наркопроизводства достиг небывалых пределов, а вот социально-экономическое положение страны по-прежнему остаётся плачевным.
* "Аль-Каида", ИГ ("Исламское государство") - террористические организации, деятельность которых на территории России запрещена.

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