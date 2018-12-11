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Россия отсечет Украину от Европы с помощью "Северного потока - 2" — Госдеп

11 декабря 2018, 00:54  •  95 • Политика
"Турецкий поток" и "Северный поток - 2" нацелены не на то, чтобы укрепить безопасность, а на то, чтобы усилить зависимость Европы от российского газа. Об этом заявил на видеобрифинге для журналистов помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон. "Посредством проекта "Северный поток - 2" Россия добивается укрепления своих рычагов влияния на Запад, одновременно отсекая Украину от Европы", - добавил чиновник.
Фэннон повторил ранее уже озвучиваемое представителями американской власти заявление, что "Северный поток - 2" не является чисто коммерческим проектом. Российские энергетические компании, настоял он, представляют собой "ответвление государства", передают "Народные новости".
Таким образом, оба перспективных газопровода также следует оценивать как проекты, преследующие политическую цель. "Это не коммерческие проекты, это политические инструменты", - повторил часто звучащий из Вашингтона тезис Фэннон.
Напомним, что в настоящий момент США активно выступают против строительства "Северного потока - 2". Наряду с Вашингтоном ярыми критиками данного проекта выступают также Украина и Польша.

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