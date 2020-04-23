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Россия отреагировала на блокировку в ООН резолюции по коронавирусу
23 апреля 2020, 11:10 • 124 • Политика
Украина снова помешала миру вместе бороться с COVID-19
Страны, которые отказались от российского варианта борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, руководствуются собственными политическими целями, заявили в полпредстве России при ООН.
Речь идет о заблокированной ранее в Генеральной ассамблее ООН российской резолюции по коронавирусу. Предложение России предполагало объединение всех стран в борьбе с инфекцией. В документе предлагалось отказаться от односторонних санкций против развивающихся стран и направить все силы на противодействие вирусу.
При этом целью России было помочь странам, наиболее страдающим от эпидемии. Их положение значительно усугубляется действующими санкциями.
В полпредстве РФ назвали действия стран, заблокировавших российский документ, политизированными. А призывы к мнимой солидарности и помощи нуждающимся государствам – "пропагандистским приемом".
Накануне стало известно, что Украина заблокировала резолюцию России в ООН по борьбе с COVID-19. Россия ранее уже предлагала ООН принять схожий документ – тогда его не поддержали Великобритания, ЕС, США, Грузия и Украина.
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