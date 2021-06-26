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Россия отработает ракетные стрельбы рядом с британским авианосцем

26 июня 2021, 10:15  •  185 • Политика
Корабли ВМФ России в Средиземном море отработают ракетные стрельбы недалеко от британского авианосца Queen Elizabeth. Такими данными располагает международная система уведомлений для авиаперсонала.
По данным организации, учения должны состояться уже сегодня, 26 июня. Отмечается, что район действия Queen Elizabeth и северную границу зоны учений ВМФ разделяет всего несколько десятков километров.
Ранее в Минобороны России сообщили о том, что с 25 июня в восточной части Средиземного моря стартовали совместные учения сил постоянного оперативного соединения ВМФ и авиации ВКС. В манёврах участвуют пять кораблей, две подлодки, самолеты-носители гиперзвукового оружия МиГ-31К, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3.

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